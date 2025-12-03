Vecos Nucoceutical. Todo un referente en salud natural que nació en el mostrador de una farmacia granadina

Vecos Nucoceutical nació hace décadas tras el mostrador de una farmacia granadina para convertirse en un laboratorio de referencia internacional en el ámbito de ... la salud natural gracias al trabajo de cuatro generaciones de farmacéuticos. El trato diario con los pacientes inspiró esta idea pionera de reducir en lo posible el uso de la medicación convencional mediante soluciones nutracéuticas, seguras y eficaces basadas en la evidencia científica. De esta forma, el proyecto inicial ha sabido aunar siempre el alma de la farmacia familiar con la tecnología y el rigor de la industria moderna.

Al frente de esta empresa, que combina tradición, ciencia y una profunda sensibilidad hacia las necesidades reales de los pacientes, se encuentra la cuarta generación de esta familia granadina dedicada a la salud pública, que representa Hugo Manuel Sánchez Gómez, farmacéutico colegiado nº 3403 del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada.

La compañía ha logrado crecer de forma exponencial hasta poseer una planta de más de 1.000 m² en Armilla, equipada con salas limpias automatizadas para la fabricación de cápsulas, comprimidos, sobres y formatos en polvo. En ella trabajan 16 profesionales pertenecientes a las áreas de farmacia, química, nutrición y biología para que la automización conviva con un control exhaustivo de cada fase del proceso.

La gran calidad de este laboratorio y el enorme desarrollo que ha experimentado está avalado por certificaciones como GMP, ISO 9001, AESAN, EFSA y el sello ecológico CAAE, sin renunciar a ese trato cercano y atento con el cliente y el compromiso con la sostenibilidad que son la esencia de este proyecto.

Amplia gama de productos para el bienestar diario

El enorme conocimiento farmacéutico atesorado durante décadas por parte de Vecos, la utilización de materias primas de alta calidad y la formulación de soluciones seguras, eficaces y accesibles ha quedado patente en el desarrollo de una amplia gama de productos dedicados a áreas claves del bienestar diario: cuidado de cabello, piel y uñas; control del peso; salud articular; gestión del estrés y de la ansiedad; cuidado de la visión; apoyo digestivo; salud masculina y femenina; y equilibrio cardiovascular.

El crecimiento exponencial de la marca, reflejado en el incremento constante de su catálogo de productos y la confianza generada por los consumidores, convive también con su faceta de fabricación a terceros, al trabajar igualmente para marcas de todo el territorio nacional que buscan un socio fiable y solvente.

Nuevas líneas para deportistas y mascotas

Junto a la linea de productos para el bienestar diario, Vecos trabaja igualmente en la construcción de una línea deportiva completa diseñada para todos esos deportistas que buscan el máximo rendimiento. Para ello, la empresa comercializa complementos esenciales mientras se encuentra inmersa en el desarrollo de nuevas formulaciones, entre ellas una gama propia de proteínas, bajo el mismo estándar farmacéutico que define a la marca.

La obtención reciente del registro sanitario para fabricar alimentos complementarios destinados a animales de compañía le ha permitido abrir también otra línea enfocada al bienestar de perros y gatos, un segmento en pleno crecimiento, que responde a una visión integral de la salud que abarca a todos los miembros del hogar.

Crecimiento desde Granada hacia Europa

Pese al fuerte arraigo que Vecos tiene Granada, con gran presencia en múltiples farmacias del área metropolitana y en distintas comarcas, la empresa ha logrado dar el salto a otras provincias españolas. Toda una muestra patente de su fuerte consolidación en el sector junto a su fuerte implantación digital. Gracias a esta última el 75% de sus ventas procede del canal online, permitiendo llegar a clientes de toda España y a varios países europeos.

Vecos sigue marcando diferencias en el sector farmacéutico por su constante innovación, capacidad para combinar altos niveles de automatización y la selección exigente de materias primas. Estas lineas de actuación le permite adelantarse a las tendencias emergentes en el mercado para lanzar continuamente nuevos productos. Siempre desde la rigurosidad científica que caracteriza a todo el equipo y la atención cercana a las necesidades de todos sus clientes.