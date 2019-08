La macrooperación para detener a la banda de atracadores pilló a algunos vecinos en brazos de morfeo. Los residentes dormían a pierna suelta cuando los ladrones consiguieron entrar en el edificio Amatista. «Estábamos durmiendo y no hemos oído nada», confiesa una de las vecinas. «A las 5 de la mañana nos ha llegado un mensaje para avisarnos de que ya habían pillado a los ladrones. Si no llega a ser por el portero, no nos enteramos de que nuestras casas estaban en el punto de mira de esta banda», agradeció.

«El portero avisó a la policía y ha estado pendiente estos dos días, ayudando a los agentes con el dispositivo. Se ha quedado en su garito toda la noche para ayudar. Le debemos mucho», explicó emocionada. Los nervios estaban a flor de piel en un vecindario tranquilo en el que pocas veces suceden este tipo de acontecimientos. «Te sientes impotente y con mucha inquietud al saber que tu domicilio está en el punto de mira. A cualquiera le pueden robar en cualquier momento, pero que estés marcado te intranquiliza. Sabes que han estado vigilando tu casa, quién se ha quedado o se ha ido de vacaciones. Puede que tengas mala suerte y te encuentres con ellos por el pasillo del bloque. Sabían perfectamente qué pisos estaban o no habitados». «Los pisos de los vecinos que quedamos no tenían silicona».

Galería. RAMÓN L. PÉREZ

El edificio Amatista es una piedra preciosa que atrae a las garras de los asaltantes. Los vecinos comentan que no era el primer año que han estado controlados por bandas criminales y que en 2018 vigilaron las ventanas de cada una de los pisos. «El año pasado, también en agosto, abrieron 5 pisos. Entraron en la vivienda de mi vecina y yo le ayudé a recoger las cosas. Me impactó ver el piso patas arriba. Vino el seguro y al ver lo nerviosa que estaba mi vecina, me di cuenta que realmente no importa el valor de las cosas, importa la seguridad de tu familia», concluye esta mujer.

Otro de los vecinos también reconoce el papel ejercido por el portero en esta historia. «Sin él hubiéramos estado perdidos», dice otro de los responsables de esta mancomunidad que también colaboró codo con codo con los investigadores policiales. «Ya, por lo menos, podemos respirar tranquilos, porque cuando nos enteramos de la cantidad de pisos que tenían marcados nos quedamos de piedra», advierte este propietario de otro de los inmuebles.

«No me he enterado de nada, ni de que había pisos con marcas que iban a robar ni de lo ocurrido la pasada madrugada. No sabía nada. El año pasado también robaron, pero de lo de ayer, nada de nada». Por lo general, la operación policial cogió a buena parte del vecindario durmiendo. Aunque ayer por la mañana se convirtió en un chascarrillo permanente entre los vecinos. La pesadilla ya ha terminado.