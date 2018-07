Los vecinos del Realejo se quejan de la suciedad en las vías escondidas Operario del servicio de limpieza municipal en el Realejo. / IDEAL Los afectados temen que el deterioro que sufre el antiguo arrabal judío frene el turismo P. GARCÍA-TREVIJANO GRANADA. Lunes, 30 julio 2018, 01:11

Tres turistas ajetreados con sus maletas suben la cuesta Pañera del Realejo. Al llegar al final de la calle, una escombrera ensucia la vista e impide apreciar el aljibe de Rodrigo del Campo, uno de los pocos que se conservan de la orilla izquierda del Darro en toda la ciudad. Los viajeros miran perplejos y, mientras esquivan los restos de madera, emprenden su marcha hacia el hostal. El empedrado está sucio y el asfalto, con el calor, rezuma olor a orina. En la placeta de la Puerta del Sol la escena se repite.

El lavadero sigue siendo un lugar de reunión social, pero con unos fines muy distintos a los del siglo XVII. En este mismo espacio en el que las mujeres hacían la colada, aún se pueden observar los restos del botellón de la noche del viernes. En el tejado de una vivienda frente al mirador se acumulan las litronas y trozos de vidrio que algún descuidado arrojó durante el fin de semana. Los poyetes están llenos de pringue e impiden que los visitantes puedan sentarse a contemplar la panorámica de la capital. Las seis columnas de mármol están revestidas de grafitis y las pilas de piedra del interior tienen piquetes y zonas desgastadas. Unas calles más abajo, en las vías principales, el panorama es completamente distinto. La acera está limpia y no hay restos de basura. Por esta razón, los vecinos denuncian el olvido y el deterioro que sufren las calles secundarias del antiguo arrabal judío. «He llamado al servicio de limpieza para que vean la escombrera. No limpian la zona. Cada vez está más descuidada y hay grafitis», lamenta una vecina de la calle Rodrigo del Campo. «La escombrera es lo de menos. El camión de la basura pasó ayer, pero esa barandilla que está apoyada en la pared lleva muchos días así, ¿crees que es forma de tener las cosas?», agrega Piedad, residente en la misma vía.

Cristina, turista británica de 26 años, camina distraída por el barrio con destino al Albaicín. Al pasar por el aljibe admite que el estado de la calzada «es una molestia, aunque estas cosas pasan en cualquier sitio. Huele a orina y hace feo un sitio con encanto». La percepción de los visitantes es otra de las preocupaciones de los residentes del Realejo. Temen que el estado del vecindario afecte al turismo: «Tienen que tener un sistema para mantener estas calles. Aquí hay mucho turista ahora mismo y es una mala impresión para ellos. Los que vivimos aquí estamos acostumbrados, pero no es una buena cosa para nadie», manifiesta Julia.

Para algunos de los residentes el problema no es reciente y apuntan que durante los meses de verano tienen que lidiar con los botellones espontáneos con más asiduidad. «Lleva muchos años así de descuidado. Hay zonas del Realejo, por detrás de la Iglesia que son orinales. No hay barrenderos que quieran subir las cuestas porque es un sitio difícil de mantener», alega Ana. Sin embargo, José apunta que el principal problema del vecindario son los excrementos de los perros y no la falta de limpieza: «Nunca lo había visto antes así. Nosotros, los vecinos, somos los responsables de que esté sucio con las cagadas de perro. Los fines de semana hay muchos orines, pero como en cualquier zona de Granada. Nada fuera de lo común. Debemos ser los primeros en cuidar nuestro barrio», concluye.