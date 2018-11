Los vecinos de San Juan de Letrán, un año después del fuego: «Ha sido un querer y no poder; impotencia, desamparo, y resignación» 1. Estado de la fachada tras el incendio, desde el patio de la urbanización. 2. Una de las viviendas calcinadas durante el incendio. 3. La misma vivienda, tras el inicio de las reformas hace unas semanas. / R. I. Los vecinos, que llevan casi un año fuera de sus viviendas, afrontan la difícil negociación con las aseguradoras JAVIER MORALES GRANADA Viernes, 23 noviembre 2018, 00:39

Aquella madrugada, entre la angustia, la oscuridad de la noche y la densa humareda, muchos vecinos no pudieron percibir los destrozos en sus casas. Apenas lo que se podía observar desde el exterior: techos negros y toldos quemados. No pudieron entrar a sus casas hasta una semana después, cuando el Ayuntamiento repartió una o dos cajas a cada familia para que, durante media hora, protegidos y en compañía de policías locales, bomberos y técnicos, recogieran objetos de valor y pequeñas pertenencias de primera necesidad. Y fue ahí donde comprendieron la magnitud de lo sucedido, especialmente en las plantas tercera y cuarta, las que resultaron más afectadas por el fuego.

Ahora, casi un año después, algunos empiezan a ver la luz al final del túnel. Otros siguen enfrascados en las negociaciones con las aseguradoras. Hay quien ya alza la voz porque su póliza no cubrirá los gastos para el restablecimiento de la vivienda. «Estamos teniendo muchos problemas con las aseguradoras». De ahí que sólo cuatro dieran en un primer momento el paso de empezar las reformas de sus pisos.

Uno de los que ya han comenzado los arreglos -previa petición de la licencia al Ayuntamiento y con una fianza de 500 euros a la comunidad que se devolverá una vez terminen todos los trabajos- resume los últimos meses como «un querer y no poder; impotencia, desamparo, y resignación». Su hogar es uno de los más dañados por las llamas, pero no pone el foco en su casa, sino en el trastorno que este último año ha supuesto para unos vecinos -varios ancianos- que fueron «desalojados» y desconocen cuándo volverán.

Este residente, que prefiere permanecer en el anonimato para no interferir en los trámites de la obra, critica que «nadie se ha puesto en los zapatos de las víctimas, de los 25 o 30 vecinos que llevan casi un año fuera de sus casas». Asegura que la información por parte del Ayuntamiento a lo largo de todos estos meses ha sido escasa y a golpe de decreto, «con medidas demasiado garantistas». El contacto lo han mantenido a través de la administración de la comunidad. Recuerda que los bomberos no pudieron entrar al edificio hasta que no 'arrancaron' los bolardos de hormigón que taponaban el acceso al mismo.

Su vivienda quedó completamente calcinada, y apenas pudo recoger algún objeto entre la ropa y los muebles destrozados. En las puertas colocaron candados -explica- y las llaves las tiene «la administración».

Estima que los daños en el piso rondan los 56.000 euros. Pero insiste en que, además del coste económico, el incendio y la posterior espera sin fecha en el horizonte han quebrado para siempre una treintena de vidas. Especialmente difícil es la situación de los mayores -algunos de ellos afectados por inhalación de humo- que se han tenido que trasladar a segundas residencias o buscar pisos de alquiler.

Pese a que en los últimos meses la reforma ha ganado velocidad, este vecino plantea más cuestiones que certezas. No duda, por ejemplo, a la hora de agradecer la labor de los bomberos en el día del incendio y la ayuda del conserje del edificio en estos once «eternos» meses.