Vecinos de Don Bosco votan sustituir los árboles y mantener dos carriles en la calle

La renovación de la avenida Don Bosco es una de las grandes obras del plan 2025-2027 del Ayuntamiento de Granada. Se trata de una ... de las grandes arterias del Zaidín y vecinos y comerciantes han querido dar su voz para que la actuación se adapte lo más posible a sus necesidades. El pasado 22 de octubre, los residentes en esta vía acudieron a un encuentro para conocer los detalles del proyecto municipal y hacer sus aportaciones. Hubo unanimidad en que quieren conservar los dos carriles en dos sentidos de la vía y en la necesidad de que muchos de los árboles sean sustituidos.

El presidente de la asociación de vecinos Zaidín Vergeles, Antonio Ruiz, explicó en declaraciones a IDEALque su función como representante de los residentes en el barrio es escuchar cuáles son sus propuestas. Por eso, indicó, cuando se trata de un proyecto importante, como es el caso de la obra de Don Bosco, siempre piden a los vecinos que participen. En este caso, se repartieron octavillas en los buzones de todos los vecinos de la calle invitándolos a asistir en la junta municipal en a que se iba a abordar el asunto. «Son los vecinos los que tienen que decidir», aseveró.

¿Y cómo va a quedar la calle? La remodelación tendrá variaciones sobre la propuesta inicial, en la que los peatones iban a tener más protagonismo. Se sustituirán muchos de los árboles que hay en las aceras y cuyas raíces han levantado parte de la calle y molestan ya a vecinos y comerciantes. «Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, pero hubo unanimidad», aseveró el presidente de la asociación. Pero en el acta, se puede leer: «Con referencia a los árboles de las aceras votan por mayoría aplastante que se sustituyan por otros».

Aunque estos árboles desaparezcan, serán sustituidos por otros. De hecho, desde la entidad vecinal apuntaron que en el boceto inicial del proyecto se incluye más arbolado del que hay actualmente, aunque serán de otras especies. En el caso de la vegetación del bulevar actual, eso sí, no se tocará nada.

Otra de las grandes preocupaciones vecinales siempre que se levanta una calle es saber si se perderán aparcamientos. La respuesta es que no. Aunque sí habrá reubicaciones y cambios. En algunas zonas pasarán de batería a línea y se ganarán espacios para que los residentes no se vean perjudicados, teniendo en cuenta que la calle es uno de los corazones comerciales del Zaidín.

Lo que sí habrá serán aceras más amplias para que los peatones puedan pasear o nuevos bancos en los que descansar en el bulevar.

La mejora de Don Bosco es una de las grandes obras de calles que se incluían en el plan 2024-2027 para el barrio del Zaidín. La inversión prevista es de algo más de 2,5 millones de euros, aunque aún no hay fecha para el arranque de los trabajos. Es más de la mitad del presupuesto que se destinará a calles de este barrio, donde el montante asciende a casi 4,5 millones de euros. En este plan, también había acciones en la calle Baden Pawell, la mejora en Crucero Baleares, en la vía Cataluña, en la urbanización Santa Adela o en el proyecto de rotonda de la avenida del Conocimiento.