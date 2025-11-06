Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El bulevar de la avenida Don Bosco, donde se mantendrá la vegetación. Pepe Marín

Vecinos de Don Bosco votan sustituir los árboles y mantener dos carriles en la calle

Los residentes del barrio han acordado con el Ayuntamiento el proyecto para la remodelación de una de las principales arterias del Zaidín

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:38

La renovación de la avenida Don Bosco es una de las grandes obras del plan 2025-2027 del Ayuntamiento de Granada. Se trata de una ... de las grandes arterias del Zaidín y vecinos y comerciantes han querido dar su voz para que la actuación se adapte lo más posible a sus necesidades. El pasado 22 de octubre, los residentes en esta vía acudieron a un encuentro para conocer los detalles del proyecto municipal y hacer sus aportaciones. Hubo unanimidad en que quieren conservar los dos carriles en dos sentidos de la vía y en la necesidad de que muchos de los árboles sean sustituidos.

