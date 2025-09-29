Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vecinos de la zona se han concentrado esta mañana junto al centro. R. A.

Vecinos se concentran para pedir el traslado del centro para personas sin hogar de calle Arandas

Recuerdan que el año pasado el Ayuntamiento anunció que se llevarían este servicio a Norte y no ha sido así

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:40

Vecinos de la asociación Boquerón-San Juan de Dios se concentrar para pedir el traslado del centro de atención a personas sin hogar de la ... calle Arandas. La presidenta de la entidad vecinal Cruz Palma afirma que el espacio no cumple las condiciones para prestar un servicio adecuado a los usuarios y que llevan años reclamando al Ayuntamiento su traslado. Ha recordado que a final del año pasado se dijo, tal y como publicó IDEAL, que se iban a llevar estas instalaciones a Norte, pero de momento no se ha hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  5. 5

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  6. 6 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  7. 7

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  8. 8

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias
  9. 9 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol
  10. 10

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos se concentran para pedir el traslado del centro para personas sin hogar de calle Arandas

Vecinos se concentran para pedir el traslado del centro para personas sin hogar de calle Arandas