Vecinos se concentran para pedir el traslado del centro para personas sin hogar de calle Arandas

Vecinos de la asociación Boquerón-San Juan de Dios se concentrar para pedir el traslado del centro de atención a personas sin hogar de la ... calle Arandas. La presidenta de la entidad vecinal Cruz Palma afirma que el espacio no cumple las condiciones para prestar un servicio adecuado a los usuarios y que llevan años reclamando al Ayuntamiento su traslado. Ha recordado que a final del año pasado se dijo, tal y como publicó IDEAL, que se iban a llevar estas instalaciones a Norte, pero de momento no se ha hecho.

Palma apunta que llevan más de veinte años reclamando una solución. «Nosotros no queremos que se les deje tirados en la calle. Lo que queremos es que se les busque un lugar digno», ha dicho la representante vecinal, que ha apuntado que, por ejemplo, los usuarios no pueden acceder a los baños de este centro por lo que «usan los portales para hacer sus necesidades».

La presidenta de la asociación ha insistido en que aunque los trabajadores sociales hacen un esfuerzo por atender lo mejor posible a estas personas, el espacio no cumple los requisitos necesarios. «No nos parece que sea un lugar digno ni adecuado», ha asegurado Cruz Palma, que ha dicho que en la actualidad no se permitiría abrir un espacio de este tipo con las condiciones que tienen las instalaciones.

Palma ha afirmado que en cada Junta de Distrito ponen el asunto sobre la mesa y que aunque desde el Consistorio aseguran que van a darles una solución, esta nunca llega. Por eso, ha dejado claro que van a hacer lo que sea necesario para conseguir ser escuchados.

«Por su seguridad y por la nuestra, cierre ya»

La presidenta de la entidad ha dicho, asimismo, que la decisión de concentrarse hoy ha llegado después de que una plaga de chinches haya obligado a cerrar el centro para fumigar, algo que ha considerado que puede afectar también al edificio donde se ubican las instalaciones. «Llevamos muchos años pidiendo que se traslade», ha reiterado.

A las once de la mañana, los vecinos del barrio se han colocado en la puerta del centro, en la calle Arandas, con intención de cortar el tráfico y generar presión para buscar una respuesta. Portaban carteles en los que se podía leer frases como «Por su seguridad y por la nuestra, cierre ya» o «por un lugar digno para los usuarios y por el bien del vecindario».

Este centro ofrece servicio por la mañana y por la tarde. Está destinado a personas que necesitan cualquier tipo de información, asesoramiento o apoyo inmediato en temas derivados del consumo de drogas y en marginalidad social grave, que pone en grave peligro su salud y que carece de fácil acceso a las redes socio-sanitarias y de apoyo familiar.