Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vecinos de la Avenida Cervantes muestra su malestar. IDEAL

Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida

Los residentes denuncian que la propuesta municipal «no refleja las necesidades reales del barrio

IDEAL

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:25

Decenas de vecinos de la avenida Cervantes se concentraron ayer para expresar su firme rechazo al proyecto de obras que el Ayuntamiento pretende ejecutar en esta importante vía.

La movilización fue acordada en la asamblea vecinal celebrada el viernes por la noche, donde, según el vecindario, reinó un ambiente de unidad en defensa de los árboles y las sombras que estos proporcionan. Los residentes denuncian que la propuesta municipal «no refleja las necesidades reales del barrio, perjudica al comercio local y no tiene en cuenta la cercanía de colegios ni la importancia de preservar la vegetación que aporta frescor y calidad de vida a la avenida», señalan.

Durante la concentración, los participantes portaban carteles con lemas como 'Verde que te quiero verde' y 'Cervantes con sus árboles, exigiendo que se abra «un proceso de participación ciudadana real, en el que la voz del vecindario sea escuchada antes de iniciar cualquier intervención».

«No estamos en contra de mejorar la avenida, pero queremos un proyecto que respete nuestra forma de vida, nuestro comercio, nuestras zonas de sombra y nuestros árboles», declaró una. La comunidad manifestó su intención de protestar el lunes en la plaza del Carmen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  2. 2 Matan a un joven de 20 años de un disparo en Pinos Puente
  3. 3

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  6. 6

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida

Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida