Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida Los residentes denuncian que la propuesta municipal «no refleja las necesidades reales del barrio

IDEAL Sábado, 9 de agosto 2025, 17:25 Comenta Compartir

Decenas de vecinos de la avenida Cervantes se concentraron ayer para expresar su firme rechazo al proyecto de obras que el Ayuntamiento pretende ejecutar en esta importante vía.

La movilización fue acordada en la asamblea vecinal celebrada el viernes por la noche, donde, según el vecindario, reinó un ambiente de unidad en defensa de los árboles y las sombras que estos proporcionan. Los residentes denuncian que la propuesta municipal «no refleja las necesidades reales del barrio, perjudica al comercio local y no tiene en cuenta la cercanía de colegios ni la importancia de preservar la vegetación que aporta frescor y calidad de vida a la avenida», señalan.

Durante la concentración, los participantes portaban carteles con lemas como 'Verde que te quiero verde' y 'Cervantes con sus árboles, exigiendo que se abra «un proceso de participación ciudadana real, en el que la voz del vecindario sea escuchada antes de iniciar cualquier intervención».

«No estamos en contra de mejorar la avenida, pero queremos un proyecto que respete nuestra forma de vida, nuestro comercio, nuestras zonas de sombra y nuestros árboles», declaró una. La comunidad manifestó su intención de protestar el lunes en la plaza del Carmen.

Temas

Cervantes