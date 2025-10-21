Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las aceras de la Gran Vía no cuentan con ningún banco para poder sentarse. IDEAL

Los vecinos del Boquerón reclaman bancos en Gran Vía

Consideran que la arteria debería estar mejor dotada de mobiliario urbano y recuerdan que es zona de paseo para muchos mayores

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 00:31

Comenta

Pasear por Gran Vía no es una actividad para todos los públicos. Así lo creen algunos vecinos del barrio del Boquerón, que lamentan que la ... arteria no está adaptada a los problemas de movilidad que padecen una parte de los granadinos que la emplean a diario. Ese es el motivo por el que un grupo de los residentes reclaman la instalación de bancos en la larga avenida.

