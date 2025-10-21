Los vecinos del Boquerón reclaman bancos en Gran Vía

Pasear por Gran Vía no es una actividad para todos los públicos. Así lo creen algunos vecinos del barrio del Boquerón, que lamentan que la ... arteria no está adaptada a los problemas de movilidad que padecen una parte de los granadinos que la emplean a diario. Ese es el motivo por el que un grupo de los residentes reclaman la instalación de bancos en la larga avenida.

La petición se ha repetido en varias de las juntas de distrito celebradas en el Centro en los últimos meses, como ha podido comprobar este periódico. Como explica Cruz Palma, presidenta de la asociación de vecinos del Boquerón-San Juan de Dios, fue un vecino mayor el que originó la idea a comienzos de este año. «Nos comentó que le parecía mal que no hubiera ni un solo banco en toda la Gran Vía, con los problemas que eso suponía para gente que necesita descansar durante los paseos», recuerda.

El colectivo repasó la situación y se dio cuenta de que el problema se repite en calles aledañas, como Reyes Católicos, lo que motivó que derivaran la petición a la junta de distrito a comienzos de la primavera pasada. Allí ha sido abordada en varias ocasiones sin que la solución haya llegado hasta el momento. «Nos dicen que las aceras son estrechas y no pueden acoger bancos, pero no creemos que sea así», apunta la representante vecinal.

Otras calles

Efectivamente, otras calles con aceras más estrechas sí cuentan con este tipo de mobiliario. Es el caso, por ejemplo, de San Juan de Dios, que sí cuenta con bancos en varios puntos de la vía. También sucede, como recuerda la propia Palma, en Camino de Ronda. «No me refiero a la parte más ancha, sino a la zona en la que la avenida tiene aceras más estrechas, que son más pequeñas que las de la propia Gran Vía», cuenta. Este periódico consultó este viernes con varios viandantes la posibilidad de instalar mobiliario urbano en la avenida. De la decena de personas consultadas, prácticamente todas valoraron positivamente la posibilidad de contar con bancos «para los mayores». Solo una persona rechazó la medida al considerar que las aceras no tienen el tamaño adecuado.

Este periódico ha contactado con el equipo de gobierno para abordar esta cuestión y conocer si se valora de cara al futuro próximo. Al cierre de la edición, el Ayuntamiento no había dado respuesta a la consulta.