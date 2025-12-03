Los vecinos del bloque de Atarfe que explotó por un laboratorio de droga siguen sin volver a sus casas

Pedro salió de su casa hace un mes cargado de maletas y aún no ha podido volver. Tiene las ventanas hechas añicos y la puerta ... de su domicilio aún está visiblemente afectada. La misma suerte corrió Marcos, vecino del mismo rellano, cuando explotó el piso que hay justo al lado del suyo, que era utilizado como laboratorio para obtener droga. La Guardia Civil confirmó tras la inspección ocular y el informe de los TEDAX-NRBQ de Granada que la deflagración se produjo cuando dos individuos trataban de producir aceite de hachís. En concreto, trabajaban para conseguir droga a través del método BHO, aceite de hachís de butano.

La mayoría de familias del bloque viven, desde entonces, en casas de sus familiares mientras consiguen reparar las suyas. «Estamos a la espera de la actuación de los seguros, no podemos entrar en casa sin ventanas o con las puertas aún medio descolgadas», cuentan.

La detonación impregnó de humo sus paredes, un hollín que aún permanece en sus techos. Emilio es el único de su planta que ha podido volver a su domicilio, aunque lo hizo hace apenas cinco días. «Tuvimos que cambiar algunos muebles y pintar las paredes, que quedaron negras tras la explosión», dice. Relata su caso mientras cuelga alguna decoración navideña en su puerta y comienza a hacer vida en un edificio que aún tiene rastros del suceso. El domicilio de la deflagración sigue blindado, al igual que otra vivienda un piso más abajo. Los daños fueron desiguales, pero la mayoría de las familias aún no han podido volver a sus hogares.

El suceso ocurrió a las 19.57 horas del pasado 30 de noviembre. Más de una veintena de vecinos alertó al 112 por una deflagración y posterior incendio. Un bombero de Granada que acudió a apagar las llamas quedó herido tras el desprendimiento de una parte del techo. Finalmente, solo sufrió un esguince de rodilla. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Atarfe, que ayudaron a desalojar el edificio esa tarde, voluntarios de Protección Civil del municipio y miembros de la compañía suministradora de gas. Dos varones de origen marroquí que se encontraban en el interior del domicilio que explosionó resultaron heridos por quemaduras y cortes ocasionados por los cristales. Ambos murieron.

Destrozos

Las zonas comunes del residencial Hadira Elvira, situado en la calle Alcoholera, han recuperado ya su estado habitual. No hay rastro de los cristales ni los trozos de muebles o la barandilla que salió disparada debido a la explosión, pero en el acceso un cartel aún advierte de la precaución en el paso. El bloque vuelve poco a poco a la normalidad, pero el rastro de lo sucedido no se ha esfumado del todo. Las puertas de los cuartos de contadores y algunas viviendas siguen desgarradas. «Tuvimos que reventarlas para poder sacar a la gente», explica uno de los vecinos testigo de los hechos. En la planta en la que se produjeron los hechos, Emilio sigue con su vida y aún se sorprende de haber salido ileso de lo ocurrido.