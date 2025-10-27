Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos

Vecinos del barrio de Albayda han denunciado episodios de vandalismo ocurridos el pasado fin de semana, con al menos seis vehículos que amanecieron con los ... cristales rotos. La Policía Nacional ha recibido por este tema dos denuncias e investiga los hechos. La plataforma vecinal Federico García Lorca insta a los vecinos a estar atentos y poner estos hechos en conocimiento de las autoridades.

Según explica su portavoz, Carlos Valero, se trata de una problemática que sufren desde abril de este año. Comenzó en calle Polibio y calle Minerva, junto a la estación de autobuses, y después se extendió a la calle Jimena y otras más. «Se fue diversificando, pasó de ocurrir en calles transitadas y con poca luz al barrio en general», detalla. Dos de las vías donde se han producido han sido la Avenida Federico García Lorca y Avenida de la Argentinita.

A principios de octubre se volvieron a registrar hechos de este tipo, pero el pasado fin de semana fue la gota que colmó el vaso, cuando al menos seis coches amanecieron en circunstancias similares. «Rompen los cristales y se llevan lo que pueden, gafas de sol y poco más, porque la mayoría de la gente ya no deja nada en los coches», resalta Carlos Valero, que reclama igualmente al Ayuntamiento de Granada que «aumente el alumbrado y la intensidad de las farolas en las calles residenciales alrededor de la estación». «En los últimos tiempos se ha solicitado en la junta municipal en el distrito Beiro. También dos comunidades que lindan con esas calles peatonales lo han pedido mediante la sede electrónica», añade.

Un detenido

A principios de este mes de octubre, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 32 años como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en el garaje de una comunidad de vecinos de Albayda. El presunto autor de los hechos forzó la cerradura de un trastero del cual sustrajo una bicicleta valorada en 700 euros y un maletín con diversas herramientas; un taladro percutor, un kit de inicio de baterías, una multifunción, una crimpadora y un maletín de brocas. Después de salir y entregar el botín a su compañero, volvió a entrar hasta conseguir romper la cadena de una bicicleta atada a una columna para también sustraerla. Se trataba de un modelo de gama eléctrica valorado en 1.400 euros.