Coches afectados el pasado fin de semana. IDEAL

Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos

Los residentes inciden en que el pasado fin de semana se intensificaron estos hechos, que se llevan registrando desde abril

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:41

Vecinos del barrio de Albayda han denunciado episodios de vandalismo ocurridos el pasado fin de semana, con al menos seis vehículos que amanecieron con los ... cristales rotos. La Policía Nacional ha recibido por este tema dos denuncias e investiga los hechos. La plataforma vecinal Federico García Lorca insta a los vecinos a estar atentos y poner estos hechos en conocimiento de las autoridades.

