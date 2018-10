Un vecino malherido al ser arrollado por un conductor que huyó pide ayuda para localizarlo La víctima sufrió heridas de consideración y debe moverse en silla de ruedas. / RAMÓN L. PÉREZ Fue atropellado a las seis y media de la tarde del jueves cuando iba en un patín eléctrico entre la avenida Juan Pablo II y la calle Pedro Temboury CARLOS MORÁN Lunes, 8 octubre 2018, 00:35

J. A., un vecino de la capital de 39 años, acababa de salir de trabajar y se dirigía a su casa en un patín eléctrico. Eran casi las seis y media de la tarde del pasado jueves, día 4 de octubre, cuando llegó a la intersección entre la avenida Juan Pablo II y la calle Pedro Temboury -cerca de la Estación de Autobuses- y se dispuso a cruzar. El semáforo estaba en verde para los peatones, según el testimonio del propio J. A. y de algún testigo. A pesar de ello, un automóvil se saltó la luz roja y arrolló a J. A. El impacto fue muy violento. La víctima quedó malherida en el asfalto y el vehículo se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

El perjudicado, que sufrió la fractura de tres vértebras y de un tobillo, no recordaba ayer -recién salido del hospital- con toda exactitud lo que ocurrió, pero los detalles del siniestro que sí se quedaron fijados en su mente son escalofriantes. «Después de atropellarme, maniobró y me pasó por encima de las piernas. No sé, creo que igual intentó esquivarme, pero me volvió a atropellar. Y se fue. Luego, recuerdo que me atendió una persona que estaba en un bar y ya perdí el conocimiento», refiere el damnificado.

J. A., que tiene tres hijos pequeños y deberá moverse en silla de ruedas durante un mes como mínimo, está doblemente dolido por el comportamiento del conductor fugado: además del perjuicio físico, le indigna que el infractor se desentendiese de él. En este sentido, pide que cualquier persona que pueda aportar algún dato de interés para identificar al huido lo comunique al 092, el teléfono de la Policía Local, o a a la cuenta de Twitter del cuerpo, @Policia_Granada , que mantiene abierta una investigación.