Un vecino de Granada denuncia que las puertas de acceso a las vías del AVE están abiertas Imagen de las puertas de acceso a las vías del AVE abiertas- / ÁLVARO RODRÍGUEZ En concreto, las que están en el Polígono El Florío y a la circunvalación que da acceso a la A92G Á. L. GRANADA Jueves, 6 junio 2019, 12:37

Las vías del AVE de Granada empezarán a funcionar a pleno rendimiento en apenas 20 días. A partir de esa fecha está previsto que la Alta Velocidad llegue por fin a la ciudad de la Alhambra. Sin embargo, dichas vías están ahora mismo expuestas en un tramo concreto del recorrido. Según la denuncia de un vecino de la ciudad, las puertas de acceso al trazado del AVE, se encontraban abiertas a última hora del miércoles.

En concreto, se trata de la puerta que da acceso a las vías del AVE en la zona del Polígono El Florío junto a Mercadona y a la circunvalación que da acceso a la A92G en dirección Málaga. En ese punto encontró este vecino la puerta de la red ferroviaria abierta. Álvaro, que así se llama el denunciante, publicó la imagen del portón abierto en Twitter.

Al parecer, según relata este vecino de Granada, la puerta no solo se la había encontrado abierta este miércoles sino que llevaban en ese estado varios días. Fuentes de ADIF consultadas por Ideal aseguran que este hecho no es algo habitual y que no debería producirse. Es más, argumentan que se está investigando porque el acceso no es público en ningún caso.