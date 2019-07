«A veces parecemos amigas en vez de madre e hija»

Clara Cerezo

«Se parece mucho a los dos»

Respecto a los gustos, Verónica opta por las ensaladas fresquitas, el agua es su bebida favorita y «me gusta mucho andar por la playa y sacar a pasear a nuestro perro». Tamara se decanta por las migas y la paella, «la bebida que suelo tomar es el 'nestea' y mi afición favorita es nadar e ir a la playa con amigos y familia». Quedan las redes sociales, tan en auge. Verónica cuenta que es «más aficionada a Facebook, sobre todo para colgar noticias de Tamara». La nadadora, por su parte, cree que «cualquier persona de mi edad diría que sí, que las utiliza. Y las que más utilizo son Whatsapp, Instagram y Facebook». Además de llevarse tan bien, guardan parecido. Tamara recuerda que «cuando era más pequeña me decían que me parecía mucho a mi padre, pero conforme he ido creciendo me van diciendo que físicamente me parezco a mi madre, y casi todo el mundo lo dice, pero de cabeza me dicen que tengo una mezcla de los dos». Verónica recalca que «se parece mucho a los dos, es decir, que sí que nos parecemos físicamente, pero también un poco en el carácter». Y entonces, las dos, se tiran de cabeza a la piscina.