'Vamos, Granada' pide que se amplíe la investigación de la causa penal de Casa Ágreda Marta Gutiérrez considera preocupante la afirmación del juez que instruye la causa que da por finalizado el periodo de instrucción PABLO RODRÍGUEZ Lunes, 8 abril 2019, 14:14

'Vamos, Granada' solicitará diligencias de investigación en la causa penal de Casa Ágreda. Es lo que ha asegurado este lunes la edil y cabeza de lista de la formación para las próximas elecciones municipales, Marta Gutiérrez, este lunes que considera que aún hay muchos puntos importantes por esclarecer.

La concejala ha reclamado que se investigue a AIDE, la oenegé sin actividad conocida que logró el contrato, y también conocer el equipo multidisciplinar que la perito del TSJA señaló necesario para realizar la tasación de la casa. «Hay que investigar la procedencia del dinero que pagó por la Casa y tenemos que saber del equipo multidisciplinar que tiene que tasarla de nuevo», ha asegurado.

Gutiérrez ha criticado la «pasividad» del equipo de gobierno, «que todavía no ha personado al Ayuntamiento en la causa como acordó el pleno por unanimidad». Asimismo, ha lamentado la lentitud de la causa, que ha estado paralizada medio año. «Tememos que el juez archive en falso de nuevo el caso como hizo en 2016», ha dicho.

El 'mail de Isabel Nieto

El magistrado que instruye la causa ha incorporado hace unos días un correo electrónico atribuido a la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto. En el mensaje, la edil supuestamente hablaba de adjudicar «gratis» o «barato, barato» el inmueble a la oenegé.

El instructor ha considerado que no hay razones que soslayen la incorporación del correo electrónica, si bien ha expuesto, como revela 'Vamos Granada«, que »finalizado el periodo de instrucción, no puede ordenar la práctica de más diligencias de investigación«. Desde la formación, defienden qu no puede dar por finalizado el periodo de instrucción »ni por plazo - ya que él mismo lo declaró causa compleja ampliando la instrucción hasta agosto de este año - ni por contenido«.