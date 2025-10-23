Una vaguada trae un radical cambio de tiempo a Granada: lluvias y bajón térmico en 48 horas Las temperaturas máximas bajarán de forma significativa y habrá precipitaciones intensas que podrían prolongarse hasta la próxima semana

Alberto Flores Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 10:15

El tiempo está a punto de cambiar en Granada. Pese a que este jueves se espera un día soleado y a que los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no señalan cambios durante el viernes y el sábado, a partir del domingo la situación será muy distinta debido a los efectos de una vaguada que avanzará por la Península Ibérica y se desplazará hacia las regiones mediterráneas.

Antes de que eso ocurra, el tiempo este jueves estará marcado por la estabilidad en toda la provincia de Granada. Desde por la mañana los cielos estarán despejados y no habrá cambios en toda la jornada. De hecho, las temperaturas máximas se acercarán a los 30 grados y las mínimas no bajarán de los 14.

El viernes no habrá muchos cambios: seguirá luciendo el sol. De hecho, lo hará con más fuerza y las temperaturas subirán ligeramente hasta alcanzar los 31 grados de máxima durante el día, quedando la mínima en los 16 grados.

El sábado, por su parte, habrá un ligero aumento de la nubosidad, aunque volverá a ser un día en el que el sol luzca con fuerza. Las temperaturas no mostrarán muchos cambios con respecto a los valores del viernes.

¿Qué día llega la lluvia y el frío?

La situación de días soleados y temperaturas de 30 grados llegará a su fin el domingo. Una vaguada cambiará el panorama meteorológico en Granada y del sol pasaremos a la inestabilidad y las precipitaciones con una bajada significativa de las temperaturas.

Se esperan lluvias desde la madrugada que barrerán la provincia de oeste a este. Durante la mañana lloverá en toda Granada con intensidad y no se espera que las precipitaciones cesen en todo el día. Además, bajarán las temperaturas, quedando las mínimas en torno a los 13 grados y las máximas alrededor de los 23. Esta situación tendría continuidad durante el inicio de la próxima semana, con lluvias también durante el lunes.