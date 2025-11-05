El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias

El viernes pasado, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo aprobó un expediente en el pleno municipal que permitirá al Ayuntamiento destinar a otras partidas ... 600.000 euros que iban a ir a las reservas de la Fundación Granada Educa. La decisión, que fue criticada tanto por el PSOE como por Vox, provocó las protestas de las familias del alumnado y de los trabajadores de las escuelas, que mostraron su desacuerdo con carteles durante la sesión.

600.000 euros es la cantidad que va a emplear el Ayuntamiento del dinero que iba a destinar a la fundación 1,2 millones era el remanente de tesorería de Granada Educa antes de la decisión del Consistorio

Una semana después, la polémica sigue abierta después de que el grupo socialista y la plataforma #Sí06 hayan solicitado al Ayuntamiento que convoque de forma extraordinaria al consejo de patronos, el órgano que gestiona la entidad, para que el gobierno explique los motivos de la medida y aclaren si, como creen, el proyecto educativo está en riesgo.

Según explicó el mismo viernes el propio equipo de gobierno, la iniciativa aprobada no implica que el Ayuntamiento tome 600.000 euros de las arcas de la entidad, sino que recorta los pagos de la subvención que restan hasta final de año en esa cantidad, lo que obligará a la fundación a emplear parte de sus propias reservas. El resultado de esta decisión es que de los 1.270.000 euros que Granada Educa tenía a fecha de septiembre pasado, la entidad conservará algo más de 600.000 euros en la tesorería.

«Hemos entendido oportuno dedicar esos fondos a otras necesidades que tiene el Ayuntamiento, puesto que la fundación tiene un remanente que no se está utilizando y que no es necesario ahora mismo ni para los servicios que desarrolla ni para las inversiones, que ya están previstas para el próximo verano y que están absolutamente garantizados con los recursos que tiene», asegura el portavoz municipal, Jorge Saavedra. El dirigente asegura que la decisión está fundamentada en un informe técnico de la propia entidad, que apunta que la suficiencia financiera y la estabilidad económica de Granada Educa «no están en riesgo».

«Hemos entendido oportuno dedicar esos fondos a otras necesidades que tiene el Ayuntamiento, puesto que la fundación tiene un remanente que no se está utilizando. El proyecto educativo no está en riesgo» Jorge Saavedra Portavoz municipal

Las cuentas a las que ha tenido acceso este periódico revelan que la tesorería de la fundación ha aumentado desde los 700.000 euros que había en 2022 a los algo más de 1,2 millones de euros que había en el momento de la decisión. Las reservas, por su parte, alcanzaban en septiembre pasado los 930.000 euros, la cifra más alta de una serie histórica que tuvo su punto más bajo en 2011, cuando apenas llegaban a los 65.000 euros.

«Queremos dejar claro que los servicios que tienen las escuelas infantiles, que son extraordinarios, se mantienen y, por lo tanto, no hay ningún tipo de alarma, ningún tipo de problema», insiste el portavoz.

«Pone en riesgo el proyecto»

Los representantes de las familias y del personal de la entidad, sin embargo, no están de acuerdo con una decisión que les ha alarmado. Así lo afirma Alhambra Nievas, patrona de la fundación y presidenta de la plataforma Sí06, que critica una medida «que se ha tomado de forma unilateral y sin informar al consejo de patronos, que es el órgano que tiene la potestad de administrar la entidad». La representante recuerda que Granada Educa es «un referente nacional e internacional» en el ámbito educativo por su proyecto y recalca que la educación «es una inversión y no un gasto, por lo que debería haberse hecho es aumentar la partida».

«La decisión se ha tomado de forma unilateral. La educación es el futuro y no podemos quitarle los fondos para cubrir un desajuste del que no tiene culpa la escuela» Alhambra Nievas Patrona de Granada Educa y presidenta de Sí06

Nievas insiste en que las reservas podrían haberse empleado para medidas que llevan siendo solicitadas por los usuarios desde hace años, «como la bonificación del comedor del ciclo 3 a 6 y de la escuela de verano, que no lo están, o para el aula matinal». «Creemos que esta decisión de recortar el presupuesto pone en riesgo el proyecto. La educación es el futuro de la ciudad y no podemos quitarle los fondos para cubrir un desajuste del que no tiene culpa la escuela», reclama.

En el mismo sentido se expresa la pedagoga Elba Mejías, representante del personal de Granada Educa y miembro también de la plataforma. «La decisión recorta un cuarto de la aportación municipal, que ya de por sí está congelada desde hace años a pesar de que el nivel de vida ha aumentado en ese mismo periodo», señala.

«Mientras las maestras buscan fórmulas gratuitas para ahorrar al máximo, se cogen los fondos y se dice que no afecta a la escuela. Pedimos que se revierta» Elba Mejías Pedagoga y representante del personal de Granada Educa en la plataforma Sí06

La responsable lamenta un deterioro que está convirtiendo, según asegura, «en misión casi imposible pagar un autobús para hacer salidas» y critica que no se emplee los fondos para ajustar el presupuesto «a los costes de vida actuales». «Históricamente hemos pedido ayudas al comedor del ciclo 3 a 6, la bonificación de la escuela de verano, que se puedan seguir haciendo salidas y mientras las maestras buscan fórmulas gratuitas para ahorrar al máximo, se cogen los fondos y se dice que no afecta a la escuela. Pedimos que se revierta», insiste.

«La decisión revela la nefasta gestión del PP, que saquea las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando» Raquel Ruz Portavoz del PSOE

El lunes pasado, como ya hizo en el pleno, el PSOE cuestionó una medida que considera «un atropello» a la fundación y responsabilizó directamente a la alcaldesa de la decisión, a la que reprochó una decisión «que se ha tomado de espaldas a las familias». Para la portavoz del grupo, Raquel Ruz, lo sucedido revela «la nefasta gestión del PP, que saquea las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando» y exigió «explicaciones inmediatas» en la próxima cita del consejo de patronos.