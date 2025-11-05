Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protesta de padres y alumnos de Granada Educa en una imagen de archivo. IDEAL

El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias

El gobierno local asegura que el proyecto educativo «no está en riesgo», mientras el PSOE y representantes tanto del alumnado como de la plantilla critican la falta de «transparencia» y exigen que se revierta la decisión

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El viernes pasado, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo aprobó un expediente en el pleno municipal que permitirá al Ayuntamiento destinar a otras partidas ... 600.000 euros que iban a ir a las reservas de la Fundación Granada Educa. La decisión, que fue criticada tanto por el PSOE como por Vox, provocó las protestas de las familias del alumnado y de los trabajadores de las escuelas, que mostraron su desacuerdo con carteles durante la sesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  9. 9

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias

El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias