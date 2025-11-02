Urbanismo ultima la reforma de la calle Tejeiro para mejorar su movilidad peatonal

Las máquinas trabajan a marchas forzadas junto al cruce de las calles Tejeiro y Pedro Antonio de Alarcón. A un mes del final de las ... obras, ya se puede vislumbrar el panorama que se encontrarán los vecinos una vez que las vallas desaparezcan: aceras más anchas que permitirán un paseo de los viandantes más fluido, más zonas de sombra y mobiliario urbano y una reordenación de las plazas de aparcamiento.

La reforma acabará con las dificultades de movilidad que padecían los peatones en esta parte de la calle, una situación que, sin embargo, persistirá en el tramo que conecta con Doctor Martín Lagos aunque no por mucho tiempo. Desde Urbanismo han confirmado a IDEAL que los técnicos están ultimando la reordenación de la zona que permitirá ampliar la estrechez que sirve de arranque a la vía y comunica con Recogidas, otra de las necesidades más demandadas por los vecinos del barrio.

El proyecto, al que ha tenido acceso a este periódico, afecta a ambas calles: el tramo estrecho de Tejeiro y su continuación por Martín Lagos hasta Recogidas. El área será replanteada gracias al acuerdo de los privados, que permitirá poner en desarrollo las parcelas vacías que la limitan en el lado más cercano a San Antón. Como parte de esa promoción, se dará una nueva alineación a las fachadas de la parte más estrecha que da a calle Tejeiro, lo que permitirá ampliar el acerado, que actualmente impide que circule siquiera una persona en silla de ruedas.

Como revela el proyecto que maneja la concejalía, la idea es que el acerado gane espacio hasta rozar los dos metros de ancho, lo que permitirá el paso fluido de personas. También se ampliará la zona peatonal en el cruce entre Nueva de San Antón y Tejeiro, un área donde el Ayuntamiento tiene previsto plantar dos ejemplares arbóreos para ganar zonas de sombra e instalar mobiliario urbano, como bancos.

El acerado de Martín Lagos se tocará para adaptarlo a la nueva configuración de la calle. El costado de la vía que estaría más cerca de Puerta Real se reservaría como parking de motos, un uso que ya tiene, con la salvedad de los accesos a los aparcamientos que hay en los bloques de la calle. El proyecto mantiene en su sitio los árboles que ya actualmente existen en las calles, aunque aprovecha para ampliar los espacios peatonales y, como ocurre con Tejeiro, instalar mobiliario urbano nuevo hasta el cruce con Recogidas.

Un proyecto muy esperado

El proyecto, uno de los más esperados por los vecinos del entorno, lleva largo tiempo trabajándose, como refleja la documentación municipal a la que este periódico ha tenido acceso. Su origen se encuentra 19 años atrás, cuando se planteó la parcelación de la unidad de ejecución A-12 'Afán de Ribera', que debía poner en desarrollo los terrenos vacíos que hay en la zona alta de Tejeiro. Aunque se aprobó un estudio de detalle en 2006 que activaba el proyecto, fue tumbado por una sentencia en 2010 que anuló el proyecto de reparcelación.

En los años siguientes se sucedieron los intentos para tramitar el proyecto. Sin embargo, las discrepancias entre los titulares de las parcelas dificultaron el desarrollo y dieron lugar a recursos que es lo que ha provocado que los plazos se hayan dilatado tanto en el tiempo.

El pasado verano, bajo la fórmula del sistema de cooperación, se redactó un proyecto de urbanización que está ya aprobado por decreto y que ha sido notificado ya a los propietarios. Como confirman desde el área, la aprobación definitiva es «inminente», lo que permitirá el inicio de los trabajos y el desbloqueo de más de 2.426 metros cuadrados que estaban vacíos hasta ahora.