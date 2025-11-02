Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Máquinas asfaltan la calle Tejeiro esta semana Ideal

Urbanismo ultima la reforma de la calle Tejeiro para mejorar su movilidad peatonal

La concejalía cuenta ya con un proyecto que permitirá ampliar la estrechez de sus acerasy culminar la reforma hasta Recogidas

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Las máquinas trabajan a marchas forzadas junto al cruce de las calles Tejeiro y Pedro Antonio de Alarcón. A un mes del final de las ... obras, ya se puede vislumbrar el panorama que se encontrarán los vecinos una vez que las vallas desaparezcan: aceras más anchas que permitirán un paseo de los viandantes más fluido, más zonas de sombra y mobiliario urbano y una reordenación de las plazas de aparcamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Urbanismo ultima la reforma de la calle Tejeiro para mejorar su movilidad peatonal

Urbanismo ultima la reforma de la calle Tejeiro para mejorar su movilidad peatonal