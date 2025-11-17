Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Urbanismo espera que haya solución para el Pabellón Mulhacén «antes de final de año»

El PSOE pide explicaciones al gobierno local por gastar 18.000 euros más en relación con el fallo del TSJA

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

Urbanismo espera que el 'lío' en torno a la zona comercial del Pabellón Mulhacén esté resuelto «antes de final de año». Así lo aseguró este ... lunes el responsable del área, Enrique Catalina, a preguntas del socialista Jacobo Calvo, que se interesó por la adjudicación de un contrato menor para encontrar una solución que permita a la ciudad cumplir con la sentencia del TSJA que puso en cuestión la configuración de los negocios de la zona en tiempos de Torres Hurtado y evitar una sanción mayor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  4. 4 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  5. 5

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  8. 8 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  9. 9 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  10. 10 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Urbanismo espera que haya solución para el Pabellón Mulhacén «antes de final de año»

Urbanismo espera que haya solución para el Pabellón Mulhacén «antes de final de año»