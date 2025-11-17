Urbanismo espera que haya solución para el Pabellón Mulhacén «antes de final de año»

Urbanismo espera que el 'lío' en torno a la zona comercial del Pabellón Mulhacén esté resuelto «antes de final de año». Así lo aseguró este ... lunes el responsable del área, Enrique Catalina, a preguntas del socialista Jacobo Calvo, que se interesó por la adjudicación de un contrato menor para encontrar una solución que permita a la ciudad cumplir con la sentencia del TSJA que puso en cuestión la configuración de los negocios de la zona en tiempos de Torres Hurtado y evitar una sanción mayor.

Después de que el concejal del PSOE se interesara por el contrato recientemente adjudicado, desde Urbanismo aseguraron que la motivación es no solo resolver la situación de acuerdo con el fallo judicial, sino también aprovechar el encargo para reactivar el pabellón. Según explicó Catalina, la posición municipal es que el uso comercial y el deportivo son «compatibles» porque así lo recoge el ordenamiento urbanístico de la ciudad y reiteró que buscarán una solución para integrar los locales y no tener que hacer frente a las posibles indemnizaciones en el caso en que estos tengan que ser eliminados.

Calvo, por su parte, criticó que se haya tenido que adjudicar un contrato de 18.000 euros para encontrar una solución y lamentó que la gestión de Torres Hurtado siga costándole dinero a los granadinos.