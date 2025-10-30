Urbanismo encarga una solución para evitar la multa por el fallo del Pabellón Mulhacén

El Ayuntamiento de Granada acaba de dar un nuevo paso para tratar de resolver el entuerto del Pabellón Mulhacén. Como ha podido confirmar este periódico, ... el área de Urbanismo, que encabeza el edil Enrique Catalina, ha encargado a una persona externa el estudio preliminar para cumplir con la sentencia que dio la razón al empresario que denunció que no se había respetado la normativa para dar un uso de restauración a parte de la parcela en la que se levantan las instalaciones. Con esta medida, el Consistorio pretende evitar el pago de una importante indemnización a los afectados por el fallo.

La realidad es que las dependencias municipales, que se ubican al otro lado del Palacio de Deportes, en la confluencia del Paseo Carlos V y la calle Torre de la Pólvora, llevan muchos años siendo una piedra en el zapato del Consistorio. Fue hace siete años cuando la justicia dio la razón al demandante al señalar que el mecanismo urbanístico del que se valió la ciudad en tiempos del alcalde popular José Torres Hurtado para construir varios locales comerciales no fue el adecuado y lo declaró inválido.

La sentencia, como contó entonces este periódico, constataba que los terrenos en los que se encuentra el pabellón no podían ser empleados para otros usos distintos a los deportivos y, por tanto, nunca debieron construirse los cuatro locales que hoy alojan a servicios de restauración. Tras aquel fallo, el Ayuntamiento no actuó para resolver la situación, lo que dejó a los negocios que se instalaron en la parcela en un limbo en el que siguen a la espera de que se encuentre una fórmula que permita asegurar su futuro y, al mismo tiempo, restañar los daños sufridos por el demandante.

Tres meses

En junio pasado, IDEAL contó que Urbanismo estaba estudiando todas las opciones técnicas posibles para no tener que hacer frente a las posibles indemnizaciones que recaerían sobre la ciudad si tuviese que tirar los locales. La idea de la concejalía era llevar a la comisión informativa un expediente que anulaba el estudio de detalle que estaba en entredicho y daba inicio a la búsqueda de una solución que ya entonces se vaticinaba como «compleja».

Desde entonces, el área ha estado estudiando diferentes fórmulas, como ha reconocido el concejal de Urbanismo en las últimas comisiones informativas del área a preguntas de los grupos, que se habían interesado por el caso. Ahora, sin embargo, se ha aprobado que el trabajo sea acometido de manera preliminar por personal externo al Consistorio, una labor que tendrá un coste de 17.545 euros para las arcas municipales y que deberá estar finalizado en tres meses.