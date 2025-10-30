Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Urbanismo encarga una solución para evitar la multa por el fallo del Pabellón Mulhacén

La concejalía adjudica mediante un contrato menor el estudio para tratar de legalizar los locales señalados por la justicia

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:26

El Ayuntamiento de Granada acaba de dar un nuevo paso para tratar de resolver el entuerto del Pabellón Mulhacén. Como ha podido confirmar este periódico, ... el área de Urbanismo, que encabeza el edil Enrique Catalina, ha encargado a una persona externa el estudio preliminar para cumplir con la sentencia que dio la razón al empresario que denunció que no se había respetado la normativa para dar un uso de restauración a parte de la parcela en la que se levantan las instalaciones. Con esta medida, el Consistorio pretende evitar el pago de una importante indemnización a los afectados por el fallo.

