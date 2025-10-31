Urbanismo asegura que el Plan Albaicín estará «antes del final del mandato»

El edil de Urbanismo, Enrique Catalina, ha asegurado este viernes que el Plan Albaicín estará «antes del final del mandato». El dirigente ha hecho estas ... declaraciones durante el pleno municipal, en el que el plan especial ha sido objeto de debate entre los grupos al ser votado un expediente de una vivienda particular.

El punto votado, que ha salido por unanimidad, tenía relación con una casa de la calle Panaderos que no aparecía bien registrada en la documentación municipal. El debate, sin embargo, se ha volcado hacia el plan especial que regula y ordena el desarrollo urbanístico del barrio y ha provocado el choque entre gobierno y oposición. El PSOE ha cuestionado la falta de avance de la nueva planificación y ha lamentado la «política de parcheo» que, en su opinión, se está efectuando, mientras que el PP ha insistido en que el trabajo de desarrollo de los documentos se está acometiendo y ha descalificado las críticas de los socialistas al considerar que dejarían inmovilizada la ciudad.

Ha sido el socialista Jacobo Calvo el que ha defendido la posición del grupo y el que ha lamentado el atasco del PEPRI. El dirigente ha cuestionado las políticas del PP, al que ha recordado que en tiempos de Torres Hurtado trajo un proyecto de Plan Albaicín «que plagiaba el de otra ciudad y traía, incluso, calles que no existían en Granada». Calvo, además, ha cargado por la «falta de transparencia» del gobierno local respecto a la nueva documentación y ha lamentado que se siga parcheando el barrio con tramitaciones caso a caso.

A las críticas ha respondido el popular Enrique Catalina, quien ha denunciado la «política de confrontación» que percibe en el PSOE. El dirigente ha asegurado que los técnicos están trabajando en el nuevo Plan Albaicín y se ha comprometido a que esté aprobado «antes del final del mandato». Sobre los expedientes como el de Panaderos, ha defendido su tramitación «porque no podemos dejar la ciudad sin mover nada durante 25 años». «A lo que usted llama parcheo, yo le llamo resolver los problemas de los ciudadanos, algo que ustedes ni se molestaban en hacer», ha afirmado.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, se ha limitado a insistir en que es «importantísimo» que estos expedientes salgan adelante y ha lamentado el desvío del asunto de debate.