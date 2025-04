La Universidad de Granada suspende las clases y cierra facultades y escuelas

La Universidad de Granada suspende las clases por el apagón y cierra todos sus centros. Las aulas y los laboratorios de la Universidad de Granada ( ... UGR) han quedado a oscuras. Los estudiantes pasada más de media hora del apagón han comenzado a abandonar los campus universitarios.

Aunque las clases se interrumpieron pasadas las 12:30, los grupos electrógenos permitieron a los alumnos comunicarse hasta casi las 13:30 horas. En ese momento, desalojaron las aulas y la biblioteca en Económicas e Ingenieros de Caminos. Ambiente tranquilo, incluso con bromas entre los alumnos.

Al mediodía centros como Ciencias Políticas pegaban un folio en la puerta de entrada diciendo que las clases del 28 de abril quedaban suspendidas por el apagón eléctrico. La Facultad de Traducción tenía su puerta con una hoja cerrada y otra abierta. La biblioteca de la calle Duquesa estaba cerrada.

Los ordenadores del personal de administración y servicios también se han ido a negro. Lo mismo ha ocurrido con los computadores de los docentes.

«Estamos desconectados»

Carlos y Alberto, estudiantes de primero de Edificación, se han topado con la puerta de la Escuela de Edificación cerrada cuando han llegado a las 15.40. «Estamos desconectados desde el apagón y no sabíamos nada», comentaban este lunes. «Vamos a poner en el grupo de WhatsApp que no hay clase por si alguien tiene cobertura y les llega y que no venga».

Otro grupo de estudiantes había ido también al mismo centro de Fuentenueva porque no sabían si habría clase por la tarde. No hubo ni lección de profesores, incluso las puertas estaban cerradas. En ese mismo grupo un docente había ido a dar su clase «en la pizarra sin luz como esta mañana», pero el candado estaba en la puerta de entrada.

Jaime y Kacperr, estudiantes de Ingeniería Civil, les dijeron que se fueran esta mañana después de esperar en clase más de quince minutos, cuando vieron que no volvía la luz. Por la tarde, a las tres y veinte pasadas buscaban en Ciencias Políticas alguna solución para cargar su teléfono móvil. «Somos de Málaga y no hemos podido conectar con nuestras familias», decían.

En la Facultad de Relaciones Laborales y en la Facultad de Trabajo Social echaban las persianas una de las empleadas. La alarma no había dejado de sonar. «No tenemos generadores en la facultad», comentaba.

Comida para llevar

A las 15.25 pasadas los comedores de la Universidad en Fuentenueva solo habían repartido la comida para llevar. Empleados del servicio explicaban que en cuarenta años que llevaba, uno de los más veteranos, le había dicho que era la primera vez que no servían los menús. Estando el comedor abierto y funcionando. A la misma vez confiaban en que sí la luz venía pronto pudieran aprovechar la comida de hoy lunes para este martes.

Entre estudiantes de grado y posgrado así como trabajadores docentes y de administración la comunidad universitaria la integran más de sesenta mil personas.