Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada

Volar desde Granada a Egipto será posible el próximo año. Eso sí, en un único vuelo que, además, ya tiene fecha determinada. Cinco Estrellas Club, ... touroperador especialista en destinos de Oriente Medio, ha anunciado el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales al país africano para el otoño de 2026. Habrá salidas desde 14 ciudades españoles. Y entre ellas está la capital granadina.

Así las cosas, a partir del 6 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2026, los viajeros podrán volar hacia Egipto desde 14 ciudades españolas: Valladolid, Vigo, Badajoz, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada, Pamplona, Santander, Vitoria, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza, León y Burgos. En el caso granadino será el 8 de noviembre.

Trayecto y oferta

La programación incluye salidas todos los domingos y un itinerario equilibrado que combina cultura, historia y navegación por el río Nilo: tres noches en El Cairo, tres noches de crucero por el Nilo y una noche en Luxor, con conexión aérea directa de regreso desde esta última ciudad. Los tres programas disponibles en esta operativa —'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo'—, permiten descubrir los principales tesoros del país e incluyen la excursión a Abu Simbel en avión.

El programa de viaje arranca en El Cairo, donde se visitan las Pirámides, la Esfinge y el Templo del Valle de Kefrén. Más tarde, si el pasajero lo desea, podrá visitar el Nuevo Museo Egipcio (GEM), que tanta expectativa está despertando desde su inauguración el pasado 1 de noviembre, o disfrutar de la visita de la ciudad y resto de museos al día siguiente.

Desde allí se vuela a Abu Simbel para visitar los majestuosos templos de Ramsés II. Tras la visita, se toma de nuevo el avión para llegar hasta Aswan, embarcar en el crucero de 3 noches y disfrutar de las visitas a los templos situados a lo largo del Nilo hasta alcanzar Luxor. Una vez en Luxor, el viajero tendrá la opción de disfrutar, opcionalmente, del espectáculo de luz y sonido en Karnak o un paseo en globo al amanecer, poniendo así la guinda a un viaje espectacular antes de regresar en vuelo directo a la ciudad española de origen desde Luxor.

Promoción de lanzamiento

Con motivo de esta nueva operativa, el touroperador activa una campaña promocional con un 10% de descuento para reservas realizadas del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, aplicable a viajes entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026. Los precios arrancan desde 975 euros, ya con el descuento aplicado.

«Egipto es nuestro destino estrella desde hace más de 30 años. Conocemos cada rincón, cada casuística que ocurre en el país y tratamos a cada cliente con nombre y apellidos para que su experiencia sea siempre satisfactoria», señala Virginia Blasco, CEO de Cinco Estrellas Club.