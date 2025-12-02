Unicaja te lleva a Sierra Nevada: una experiencia única para disfrutar de la nieve

Hay lugares que no solo se visitan, sino que se sienten; donde el frío no es un inconveniente, sino una ventaja, y donde las montañas ... recuerdan que aún queda espacio para maravillarse. Sierra Nevada es uno de esos sitios.

Cada invierno, este rincón privilegiado de Granada se convierte en un punto de encuentro para familias, aficionados a la nieve y amantes del deporte. Sin embargo, este año tiene algo especial: Unicaja, como patrocinador oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, refuerza una relación que ya forma parte de la identidad del propio lugar.

Ampliar

Después del éxito de la pasada temporada, Unicaja estrena una campaña que quiere llevar a sus clientes más allá del simple viaje. Por eso, quienes lo deseen podrán participar en un sorteo que incluye dos noches de hotel y forfaits gratuitos para esquiar en Sierra Nevada.

La inscripción está abierta hasta el 31 de diciembre en la sección 'Sorteos y promociones' de la Banca Digital de Unicaja. Un gesto simple que puede convertirse en un recuerdo imborrable.

Además, del 13 al 15 de febrero, Unicaja organiza una serie de actividades abiertas al público, pensadas para que familias, grupos de amigos y curiosos puedan disfrutar de la estación de una manera distinta.

Son días para compartir y disfrutar, días tanto para quienes esquían como para los que no lo hacen, para quienes suben por primera vez y para quienes vuelven cada año como si fuese un ritual. En definitiva, son días para todos.

Chocolate caliente, regalos y un lugar donde reunirse

Parte del encanto de Sierra Nevada son esos pequeños momentos que ocurren fuera de las pistas y Unicaja quiere formar parte de esa atmósfera. Para ello, sus food trucks regresan un año más como espacios de encuentro. Allí, los visitantes podrán recoger regalos, pedir información y disfrutar de un buen chocolate caliente, que, con seguridad, reconfortará tras una jornada intensa.

Ampliar

No se trata, por tanto, únicamente de una acción promocional, sino que se enmarca en un compromiso profundo, por parte de Unicaja, con Granada y Andalucía, su gente y su tejido productivo. La estación, gestionada por Cetursa, es uno de los motores turísticos y económicos más importantes de la región.

Precisamente, la colaboración entre la estación y Unicaja no solo impulsa el turismo, sino que favorece un modelo sostenible que genera riqueza y empleo durante todo el año.

De hecho, esta alianza, que se renueva y se fortalece cada temporada, no se limita al invierno, sino que se extiende también a la oferta de ocio de los meses estivales (astroturismo, ecoturismo, senderismo, citas deportivas en la naturaleza, eventos culturales y uso continuo de los remontes).

Deporte, naturaleza y valores compartidos

Para Unicaja, apoyar a Sierra Nevada es también apoyar el deporte y los valores que este transmite: superación, constancia, respeto por el entorno y compañerismo.

Esos valores son los que Unicaja quiere poner en primer plano, acercando el deporte a todas las edades y ofreciendo oportunidades para vivirlo en primera persona.

Pero no solo pretende poner en valor el deporte, sino también la naturaleza y el turismo sostenible.

Y es que la mezcla de tranquilidad y energía solo se siente en lugares donde la naturaleza todavía manda. Consciente de ello, Unicaja quiere que más personas puedan descubrirlo.

Con su sorteo, sus actividades y su presencia en la estación, la entidad invita no solo a visitar Sierra Nevada, sino a conectar con ella, ya que Sierra Nevada no es solo un destino, sino una experiencia. Y, este invierno, Unicaja quiere que la vivas.