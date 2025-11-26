Umami, el sushi nikkei que revoluciona la gastronomía en el centro de la ciudad

Si lo tuyo es la comida que no solo llena, sino que sorprende, UMAMI Granada Centro tiene la carta ganadora. Este restaurante de cocina asiática ... con toque nikkei latino es uno de esos sitios donde todo está pensado para que digas «wow» antes de cada bocado. Desde mariscos al fuego hasta sushi que llega en un cofre con humo —sí, humo—, cada plato es un espectáculo que convierte la comida en una experiencia.

La cocina Nikkei de Umami combina la precisión japonesa con la explosión de sabores peruanos, incorporando además productos locales de primera calidad, como las quisquillas de Motril, el bonito fresco o el caviar de Río Frío. Al frente del proyecto está un chef con más de veinte años de trayectoria en cocina asiática, que tras recorrer varias ciudades decidió establecerse en Granada. La evolución del primer local en el Zaidín a UMAMI Granada Centro refleja una cocina más técnica y personal, pensada para quienes buscan algo más que comer: buscan viajar con el paladar.

Umami (C. Duende, 15) propone a los lectores y usuarios de Oferplan Granada de IDEAL, por primera vez en la plataforma, un menú a un precio exclusivo para dos que integra técnicas japonesas y sabores peruanos con productos locales. La propuesta comienza con un Ceviche Umami, elaborado con salmón y gambones marinados en leche de tigre de ají amarillo y rocoto, acompañado de boniato, choclo, mango, cebolla morada y un toque de maracuyá.

El menú continúa con gyozas variadas, que incluyen la versión tradicional de la casa, así como innovaciones como cerdo confitado con salsa huancaína y curry japonés con shiitake. Entre los rolls, destaca el Shiromi Roll, que combina langostino furai, aguacate y pesca blanca del día aburi, coronado con salsa huancaína y chalaquita. Para completar la experiencia, los comensales pueden elegir dos nigiris de la carta, cerrando un recorrido gastronómico que combina distintas texturas y matices de la cocina Nikkei.

Un chef con 20 años de experiencia

Granada se ha convertido en el hogar del chef venezolano Carlos, quien tras emigrar en 2018 y recorrer ciudades como Madrid, Málaga y Valencia, encontró ennuestra ciudad el lugar para desarrollar su proyecto culinario. Con más de 20 años de experiencia en cocina asiática, Carlos comenzó su trayectoria en España trabajando y adaptándose a la hostelería local hasta que decidió emprender.

«Granada es mucho más que tapas. Para mí es un honor contribuir a enaltecer su nombre a través de mi cocina»

Su primer local abrió en el Zaidín durante la pandemia, y tres años y medio después inauguró un segundo establecimiento en el centro de Granada, donde ha desarrollado su propuesta más ambiciosa: la cocina Nikkei, fusión de la gastronomía peruana y japonesa. Además de ofrecer menús degustación exclusivos en fechas especiales, Carlos lleva su cocina a bodas, cumpleaños y otros eventos con sus famosos barcos de sushi, utilizando productos locales de alta calidad como quisquillas de Motril, caviar de Río Frío y bonito de la provincia. «Granada es mucho más que tapas. Es una ciudad llena de denominaciones de origen, de productos excepcionales y de una esencia culinaria que merece ser celebrada y dada a conocer. Y para mí es un honor contribuir a enaltecer su nombre a través de mi cocina», afirma.

Junto a su mujer, Carlos ha construido este sueño con sacrificio, constancia y un amor inmenso por lo que hace. Este proyecto ha crecido rápido, sin descanso, pero con un orgullo que lleva en el alma. Porque esta no es solo su historia; es la historia de cómo, a pesar de todo, un sueño puede materializarse cuando se trabaja con pasión.