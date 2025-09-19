Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La familia de Adrián, los miembros de la fundación Alma de Luna, Santi Rodríguez y Ángel Gaitán. M. D. M.

El último esprint para salvar a Adrián

La fundación celebra la gala benéfica 'Superhéroes con Alma'

María Dolores Martínez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:37

La Fundación Alma de Luna vivió ayer una noche inolvidable en el hotel Gran Luna de Granada con motivo de la celebración de la gala ... benéfica 'Superhéroes con Alma'. El evento volvía a sumar fuerzas y donativos en el esprint final para salvar la vida de Adrián y la de otros niños. El pequeño de siete años sufre una enfermedad neurodegenerativa ultrarara: la distrofia neuroaxonal infantil (INAD), que precisa de una vacuna para revertir su avance y alargar su esperanza de vida. Tras lograr reunir los siete millones de euros necesarios para someterse a un ensayo génico en Estados Unidos en 2026, los esfuerzos se centran ahora en alcanzar los 300.000 euros que la Fundación InadCure le pide para tener acceso al citado tratamiento.

