El último esprint para salvar a Adrián

La Fundación Alma de Luna vivió ayer una noche inolvidable en el hotel Gran Luna de Granada con motivo de la celebración de la gala ... benéfica 'Superhéroes con Alma'. El evento volvía a sumar fuerzas y donativos en el esprint final para salvar la vida de Adrián y la de otros niños. El pequeño de siete años sufre una enfermedad neurodegenerativa ultrarara: la distrofia neuroaxonal infantil (INAD), que precisa de una vacuna para revertir su avance y alargar su esperanza de vida. Tras lograr reunir los siete millones de euros necesarios para someterse a un ensayo génico en Estados Unidos en 2026, los esfuerzos se centran ahora en alcanzar los 300.000 euros que la Fundación InadCure le pide para tener acceso al citado tratamiento.

La gala, conducida magistralmente por nuestro compañero Rafael Lamelas, dio comienzo con la proyección de un vídeo en el que los padres de Adrián, Javier Santiago y Jennifer Torres, explicaban el desarrollo de la enfermedad desde que le fue diagnosticada con 18 meses. «Le está robando todo lo que había aprendido», pero en esta contrarreloj «tenemos la oportunidad de cambiarle la vida a él y a los demás niños». El primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, resaltó en su intervención el poder de los sueños, la grandeza de Granada y la «nueva puerta a la vida que se le va a abrir a Adrián».

Acto seguido, las protagonistas fueron la gerente de la fundación Alma de Luna, Esther Juste Cuadros, y su directora de Marketing y Comercial, Verónica Pérez Guirao, para explicar las señas de identidad de Alma de Luna y explicar con enorme emoción cómo se pusieron la capa de 'superhéroes' en cuando conocieron la causa de Adrián hace tres años y la hicieron suya. También agradecieron todo el apoyo recibido y el ejemplo e inspiración que representa la lucha de los padres de Adrián.

En el capítulo de premios se entregaron 20 reconocimientos, encabezados por el del Ayuntamiento de Granada. Los galardones se distribuyeron en seis categorías: instituciones, hoteles, empresas, colegios, artistas y embajador con alma. Los reconocimientos para instituciones fueron para la Universidad de Granada, Amega y la hermandad de San Joaquín y Nuestra Señora de los Dolores de Maracena. El grupo Luna Hotels y Sercotel recibieron los premios a los hoteles y el grupo Mayfo, la Fundación Caja Rural, la Fundación «La Caixa», Pilsa, IDEAL y Requena y Plaza, los correspondientes a empresas.

En el caso de IDEAL, la subdirectora María Victoria Cobo expresó que este medio «está deseando contar las buenas noticias que están por venir». Las distinciones para los colegios fueron para Caja Granada, Acys Colegio Lux Mundi, Agora Granada College International School y Hospitalarias Fundación Purísima Concepción. Por último, Estela Trujillo, Saiko y Maka –solo lo recogió la primera– fueron distinguidos con los premios a los artistas, y el 'influencer' Ángel Gaitán como embajador con alma.

Discurso apasionado

Este último protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la velada. En primer lugar, por su discurso apasionado en el que criticó que, una vez más, «el pueblo salva al pueblo», pero también por los regalos con qué sorprendió a Adrián: una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo, un perfume para su madre de parte de Giorgina Rodríguez, la posibilidad de viajar a Estados Unidos en un avión medicalizado gracias al Ejército del Aire y un coche. No menos emocionante fue la puja posterior, en la que los presentes optaron a artículos tan apetecibles como una camiseta de Cristiano Ronaldo, los guantes del portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, un cuadro de Marc Márquez y camisetas del humorista Santi Rodríguez, presente en el acto.

Emotivas igualmente fueron las palabras de Javier Santiago para agradecer todo el cariño y ayuda recibidos. El colofón tuvo un marcado acento musical por las grandes actuaciones de la comparsa de Fran Rodríguez y la formación Garaje Rock.