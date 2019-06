Últimas horas de nervios y esfuerzo antes de Selectividad Alumnos preparan las pruebas de acceso a la Universidad en la biblioteca de la facultad de Derecho. / Alfredo Aguilar Las salas de estudio se han convertido en la segunda casa de los seis mil alumnos de bachillerato que se presentan mañana a las pruebas PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Lunes, 10 junio 2019, 19:37

Ni una silla vacía en las bibliotecas de la Universidad de Granada. Las salas de estudio se han convertido en la segunda casa de los alumnos de bachillerato que mañana se presentan a las pruebas de acceso a la Universidad. Entre termos de café, bebidas energéticas, apuntes, libros y auriculares, más de seis mil estudiantes apuran las últimas horas antes de enfrentarse a los exámenes que decidirán su futuro.

Mañana un total de 6.146 estudiantes harán la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en las 24 sedes que examinan bajo la tutela de la UGR.

Para muchos aprobar los test que se desarrollan hasta el 13 de junio no es suficiente y se la juegan en selectividad con notas de corte que superan el 12 en algunas carreras. Entre ellas Yolanda Jiménez, de 18 años, que quiere estudiar la doble titulación de Matemáticas y Física para lo que necesita sacar más de un 13 en los exámenes.

Los estudiantes se confiesan. Hay «muchos nervios», sobre todo con la prueba de Historia, una de las asignaturas que se le atraganta a la mayoría. «Son demasiadas fechas para recordar y necesito bordar el examen», cuenta preocupada Ana, menor de edad. La joven quiere estudiar medicina y, pese a tener un 9 de media en bachillerato, no sabe si lo logrará. «Sólo somos un número y nos valoran por la nota sin tener en cuenta otras aptitudes o la vocación que tenemos. Desde pequeña he tenido claro que quiero ser médico, quiero ayudar a la gente y no sé si podré hacerlo. Hay muchos cerebritos que sólo se meten porque les llega la nota», lamenta. En su misma situación se encuentra Marta Sierra. La chica se presentó a selectividad por primera vez el año pasado sin conseguir entrar en Ingeniería Industrial. Después de 12 meses en una academia, vuelve a probar suerte mañana.

Último esprint para que llegue el verano más largo de sus vidas. El esfuerzo y el cansancio se acaba el miércoles y muchos ya saben como van celebrar el fin del «aislamiento». El Corpus empieza este fin de semana y los jóvenes no van a salir del ferial: «Pienso tirarme toda la semana en la feria y después me iré a la playa», explica Jaime, que cuenta los minutos de «tortura» que le quedan para poder disfrutar las vacaciones de verano. Otros tienen la maleta casi hecha para disfrutar del viaje de estudios. Los destinos favoritos son Ibiza y Mallorca.

Sin embargo los nervios no desaparecerán del todo hasta el 20 de junio, fecha en la que se publican las notas, y sabrán si podrán estudiar la carrera para la que llevan tanto tiempo preparándose o en qué Universidad.