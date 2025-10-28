Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa

El tiempo será protagonista durante la jornada del miércoles en la provincia de Granada. Si este martes ya han caído las primeras precipitaciones de la ... semana, éstas van a tener continuación en forma de tormentas en las próximas horas.

Lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado los avisos amarillos por precipitaciones en buena parte de la provincia granadina. Por partes: la Aemet espera una precipitación acumulada en una hora de 25 mm en la Costa desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Pero no solo eso: Meteorología no descarta «la formación de tornados o trombas marinas» en los municipios del litoral tropical durante el mismo periodo de tiempo.

Hay más avisos de Aemet: en la comarca de la Alpujarra, también durante las mismas doce horas hay activado ya otro amarillo por precipitaciones intensas que, igualmente, pueden alcanzar un acumulado en una hora de 25 mm.

En lo referente a la capital, si bien no hay aviso alguno (por ahora), Meteorología habla de algunas horas vespertinas con especial intensidad en las precipitaciones: las 17, 19 y 20 horas y las diez y las 11 de la noche. Lo que Aemet da por hecho es que volverá a llover.