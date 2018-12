Una y no más o la última del año La crónica del polvorón Poco más de dos días le quedan al año. Tres, si lee usted esto el sábado temprano, a primera hora de la mañana, con toda la jornada por delante. ¿Cuántas cosas le quedan por hacer antes de que termine el año? A mí, un buen puñado. JESÚS LENS GRANADA Sábado, 29 diciembre 2018, 00:23

El fin de año es algo parecido a la muerte, pero sin tanto dramatismo. Y yo, como los malos estudiantes, trato de terminar de forma atropellada todo lo que se suponía que debería haber hecho a lo largo de los trescientos sesenta y tres días precedentes. Lo confieso: soy muy de dejar las cosas para el último momento.

Y aquí me tienen, cuadrando horarios para llegar a todos sitios. ¡Como si no hubiera tenido tiempo ayer! Como si no pudiera dejarlo para mañana...

En días como hoy me acuerdo de un profesor de bachillerato que, para tratar de conectar con nosotros, nos hablaba de fútbol. Y hacía una analogía -que nunca terminó de convencerme- para animarnos a estudiar a lo largo de todo el año, en vez de pegarnos atracones justo antes de los exámenes. Nos decía que los estudios eran como un partido de fútbol y que no se puede llegar al minuto 90 perdiendo 1 a 0, con el ansia por marcar el gol del empate en el tiempo de descuento. Que los partidos empiezan 0 a 0 y que es nuestra responsabilidad mantener ese resultado.

Recuerdo que me preguntaba, para mis adentros: ¿y a quién le gusta, le interesa o le sirve para nada un maldito 0 a 0? Desde entonces, suelo llegar al final del partido perdiendo 3 a 0, pero mordiendo como un lobo para tratar de levantar el resultado.

Me sorprender el principio del fin del año con muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ir al cine. ¿Cómo no despedir el 2018 viendo una buena película en una confortable sala? Y aquí, la verdad sea dicha, tenemos a un gran aliado: José Luis Cuerda, que acaba de estrenar su título más reciente: «Tiempo después», la secuela apócrifa y bastarda de una de las obras maestras del cine español, «Amanece que no es poco».

También habrá que darle cariño a Netflix por lo bien que se ha portado con nosotros, por mucho que esté planeando ponerle los cuernos con Filmin, desde el día 1. Y Netflix nos regala una agradable -y siniestra- sorpresa: la primera película del universo «Black Mirror», estrenada el Día de los Inocentes, quien sabe si casual o causalmente...

Ya no me va a dar tiempo a ir a un postrer concierto este año, así que trataré de ser selectivo con lo último que oiga antes de las campanadas. Que no puede ser lo mismo despedir el año escuchando a Gogo Penguin, a Marco Mezquida o a Jimi Hendrix que cualquier basura reguetoniana.

Lo confieso: siempre le he concedido mucha importancia a los ritos propios del cambio de año.

-¡Venga ya! Eso no nos lo creemos. No te vemos vistiendo cositas rojas por ahí debajo o pelando las uvas y quitándoles las pepitas, para no atragantarte durante las campanadas. De hecho, te hacemos más a la italiana: metiéndote un platazo de lentejas con chorizo y morcilla para cenar...

A los ritos importantes. Le concedo importancia a los ritos importantes. Por eso me trae sin cuidado lo de la ropa roja y, si me apuran, hasta lo de las uvas que señala el antipático del Lench.

Me gusta preparar el último trotecillo del año, por ejemplo, y disfrutarlo con calma y sosiego, gozando del recorrido y del paisaje. Y elegir una película importante y significativa para mí. Ver la trilogía de «El Padrino», por ejemplo. O «Centauros del desierto», la favorita de mi padre. Para esta ocasión, creo que me voy a regalar una peli larga, de las que nunca hay tiempo para ver, como «Érase una vez en América» o «Novecento», por ejemplo. Y «Comanchería», pero por otras razones.

También le concedo mucha importancia a la última caña del año. Y a su tapa, por supuesto, que debe ser elaborada y especial. Y al bar donde disfrutarlas. Por alguna abstrusa razón, tengo el convencimiento de que la forma de terminar el año marcará el devenir del siguiente: miro mi agenda del 2019, blanca e inmaculada, y pienso que la llenaré de unas u otras cosas dependiendo de cómo acabe este 2018.

Con los libros es más complicado: siempre hay uno que tienes entre manos. Aun así, me gusta leer algo que vaya a ser significativo en los próximos 12 meses. En esta ocasión será «La casa de Bernarda Alba», mientras avanzo con un noir de ciencia ficción de China Miéville. Y un tebeo que, como en el caso de «Comanchería», tengo claro cuál será y el porqué: «Scalped» de Aaron y Guéra.

Otra cosa que haré de inmediato: abrir las carpetas del año 2019 en el ordenador. Me gusta dejarlas preparadas para comenzar a rellenarlas nada más arrancar el nuevo ejercicio. Sobre todo las de «Relatos» y «Viajes», que me los voy a tomar más en serio este año. Al menos, eso espero.

Otra importante cuestión: ¿qué será lo último que escriba? Fijo que, al ritmo que voy, le tocará a una de estas Crónicas del Polvorón, que me tienen abducido y absorbido por completo. ¡Nunca se me había ocurrido profundizar en la Navidad con tanto ahínco como lo estoy haciendo para escribir esta serie de artículos!

Pero si por algo se va a caracterizar este fin de año será por el Tiempo. Y no por el atmosférico, precisamente. Reflexiones, lecturas y estudio sosegado sobre máquinas del tiempo y el tiempo perdido; el tiempo que vuela y el que se arrastra más despacio que un caracol. Estoy muy pillado por los multiversos, los agujeros de gusano, los aceleradores de partículas y las paradojas espacio-temporales: dentro de un mes arranca GRAVITE, un festival que dedicamos a todas estas cuestiones, y todavía tengo mucho que aprender.

¿Y usted, querido lector? ¿A qué últimas actividades del año le dedicará tiempo y cariño, además de a la cena de Nochevieja y/o al cotillón o fiestuqui posterior?