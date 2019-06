«Twitter es un motor de libertad para crear contenido propio y original» Los creadores y humoristas del documental #AbroHilo dan las claves para sobrevivir a la censura y al «linchamiento» público en tiempos de Twitter PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Viernes, 14 junio 2019, 19:04

TAT Granada ha acogido la proyección de #Abrohilo, el documental de Movistar+ que trata de cómo enfrentarse a Twitter y salir indemne. Los humoristas más irreverentes de España han analizado el fenómeno de la red social desde su origen, en el año 2006, hasta ahora. El cortometraje, dirigido por Antonio J. García, deja los 240 caracteres y desafía a los límites de la comedia en 50 minutos. Señalados, aplaudidos y vilipendiados por sus comentarios a partes iguales, Ignatius Farray, Ana Morgade, Lucía Taboada, Berto Romero, Pepe Colubí, Vigalondo o Perra de Satán (alter ego de la escritora y guionista del documental, Beatriz Cepeda) hacen una radiografía sobre el agravio, los límites del humor, «los ofendiditos», los hilos más mediáticos y la falta de conocimiento que todavía rodea a la plataforma y sus posibles usos.

Tras los consejos de los comediantes para sobrevivir a la plataforma de la gran pantalla «sin sentarte en el banquillo o despedirte de tu carrera», el autor Antonio J. García, Eduardo Miguel, productor, Pepe Colubí, humorista, y Perra de Satán han continuado haciendo reír a los espectadores con sus chistes y las anécdotas de la génesis de la producción. Los artistas se apretujaban en el sillón del TAT «rozando muslo» para promocionar el documental.

«Al humor se le exigen muchas justificaciones que no se hacen con el drama. No se pueden poner vallas al campo y mucho menos a la comedia», ha arrancado el humorista Pepe Colubí. Por lo visto tampoco se le pueden poner barreras a los tuiteros. El documental clavó alguna espinita entre los asiduos de la red social: «Todos los colaboradores estaban muy dispuestos a participar y había gente que no quería dar la cara y decidimos prescindir de ellos. Después de los estrenos pasó algo típico de Twitter y es que los tuiteros se quejaron de que no habíamos contado con ellos», comentaba Eduardo Miguel, productor.

El creador, Antonio J. García, ha asegurado que «Twitter es un motor de libertad para crear contenido propio y original»: «Cuando escribes coges un camino propio. Si dices una burrada se olvida en un bar, pero en Twitter te pueden sacar los trapos sucios y sacarlos de contexto para los anales de la historia».«Es la genialidad y lo más oscuro de la red social». En cambio, para Colubí el documental es la forma en la que puede explicar a los suyos y a los más mayores qué es la plataforma: «Creo que todos estamos en Twitter pasamos por la experiencia de contarle a alguien que no lo tiene lo que es. Nos sentimos completamente idiotas. Es como hacernos autofelaciones. El corto nos simplifica las cosas». El humorista ha aprovechado la ocasión para confesarse y ha admitido que empezó en la red social porque un desconocido le abrió la cuenta para que nadie le usurpara la identidad. Twitter es para Perra de Satán su forma de vida. Empezó con este seudónimo y ahora no sabe distinguir entre «perra o Beatriz». «Paso tanto tiempo en Twitter que sólo pienso en caracteres y me ha dado la oportunidad de publicar novelas. Me cuesta vivir la vida real. Estaba en la consulta de mi psicóloga y me dijo que era muy calculadora, yo sólo podía pensar en memes», ha bromeado. A Cepeda Twitter y la interacción con las usuarias le ha ayudado a empoderarse. «Estoy hashtag hasta el coño de las batallitas. Hay ciertos temas que sabes que si te metes como el feminismo da guerrilla. Se está abusando tanto de él que sólo da para el ataque y es una pena», ha manifestado.

Sobre la censura y la intervención política en su trabajo han apostillado que «no somos tan malos para que nos puedan quitar el título. Los políticos son una mina de oro», ha dicho. Para los tuiteros lo único que ha cambiado en el humor en estos últimos años es el linchamiento público: «La bestialidad sigue estando y no puede perderse nunca. Twitter sólo hace que los chistes de Carrero Blanco o de Irene Villa lleguen a más gente». «Como conclusión, dejadnos en paz que haremos lo que queramos», ha arremetido Cepeda.