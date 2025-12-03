«¡Tuya!» «¡No, tuya!»: dos consejerías se pasan el plan como una pelota
I. G.
Granada
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:25
La Junta de Andalucía anunció el 1 de marzo de 2023 que había encargado al Plan Tecnológico de la Salud (PTS)«el plan estratégico que ... perfilará el desarrollo local y regional alrededor del Ifmif Dones», en una nota de prensa con declaraciones y foto de la entonces consejera de Fomento, Marifrán Carazo, reunida con Ángel Ibarra y Ana Agudo, en aquella fecha gerente del PTS. La nota incluía también declaraciones del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.
Dos años y medio más tarde, las dos consejerías aseguran, a través de sus respectivos gabinetes de comunicación, no saber nada del plan. La Consejería de Fomento, que hoy lidera Rocío Díaz, afirma que este departamento no encargó el documento y, por tanto, no lo tiene en su poder.
Por su parte, la Consejería de Investigación insiste en que el encargo fue de Fomento y que Investigación no intervino en la elaboración del plan, a pesar de que el acelerador depende de este departamento y, de hecho, Gómez Villamandos ocupa este año la presidencia del Consorcio Ifmif Dones. El puesto se turna entre la Junta y el Gobierno de España, socios al 50% de la participación española en el acelerador.
¿Es secreto el plan de desarrollo del acelerador? ¿Lo han perdido?
