Cuando el turista entra por el portal de internet

Miércoles, 26 diciembre 2018

Hablar de turismo está de moda. Las administraciones hablan de su importancia. El sector de sus necesidades. Los datos económicos revelan su empuje. Hay más debate que nunca a su alrededor. Se alzan voces que definen al turista como un depredador, se habla de 'turistificación' como un mal que afecta a las ciudades. Todo nace, según se recoge en este debate, del presunto descontrol que suponen las nuevas plataformas de alquiler de alojamiento a través de internet. El sector hostelero está que trina. A y los empresarios de alojamientos turísticos, se les llama «especuladores».

Además, una reciente sentencia adelantada por este periódico pone el dedo que faltaba en la llaga. La sentencia establece que la clave está en determinar si la actividad de hospedaje en los dos pisos de una vecina demandada se puede considerar una actividad insalubre, molesta o nociva. La jueza inclina la balanza a favor de la comunidad de propietarios.

En su opinión, que por las zonas comunes del edifico hayan desfilado ochocientas personas distintas en dos años «evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias». Tal trasiego de huéspedes hace que la probabilidad de que se produzcan «daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos comunitarios» sea «alta».

Asimismo, acepta que ese uso continuo por desconocidos de los espacios comunes del edificio entraña un riesgo «al obligar a los comuneros a acceder a un espacio cerrado con desconocidos como paso inexorable para acceder a sus viviendas». Por todo ello, declara la actividad de ambos pisos «molesta y perjudicial», si bien el fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada.

Como se ve, todos hablan sobre el turismo menos los empresarios que alquilan sus alojamientos a través de portales de internet tan conocidos como Airbnb, Trip Advisor o Booking. «Creemos que en vez de ser parte del problema somos parte de la solución», explican a este periódico. «De hecho, hemos pedido al Ayuntamiento de Granada que nos permita formar parte de la Mesa del Turismo, que suma a las administraciones, al Patronato de Turismo y a la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, pero de momento, nos da largas», manifiesta la junta directiva de Asatua, la Asociación de Alojamientos Turísticos de Andalucía, con sede en Granada.

«Parece que somos los malos de la película, los que traemos todos los problemas, los que generamos molestias e inseguridad, pero nadie habla con nosotros ni saben que somos perfectamente legales y que cumplimos la ley a rajatabla», expresa Jorge Luque, presidente de Asatua. «Es que a veces incluso te da como vergüenza decir que alquilas alojamientos turísticos por la mala fama que parece que tienen», confirma Paloma Amat, delegada en Granada de la AVVA, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Porque, no es que en Andalucía exista una asociación que represente a los dueños de las VFT (Viviendas con Finalidad Turística), sino que existen hasta tres, distintas pero iguales. A saber, Asatua, de ámbito andaluz y con sede en Granada; AVVA, andaluza con sede en Málaga. Y, faltaría más, una tercera y la primera que se creó, ApartSur de ámbito andaluz y con sede en Sevilla.

1. «El modelo ha cambiado»

La reflexión de Jorge Luque, acompañado de su junta directiva, es que el modelo de turismo «está cambiando no solo en Granada o en España sino en todo el mundo. Ahora se busca un trato personalizado, les explicamos la ciudad, las actividades culturales, les dedicamos tiempo a los turistas». «Hay otro tipo de turismo que si no fuera por este tipo de alojamiento ni vendría a Granada. Es el turismo familiar por ejemplo, que si no hay Airbnb ni vienen». Su conclusión es que eliminar esta opción «es un atraso, además, cada día va a más. Y en Granada vivimos del turismo».

2. «Ya no se caen las casas»

La pregunta es directa: «¿Qué preferimos, pisos cerrados y autobuses con turistas que vienen un día y se van o que se queden en nuestros alojamientos? A veces, parece que preferimos que los pisos estén en ruinas a que se rehabiliten», sostienen en Asatua. Paloma Amat, de AVVA, describe por su parte lo que ha pasado en el Centro histórico de Granada: «Soy 'greñúa'. Y vi cómo se vino abajo el Realejo. Restringieron el acceso en coche, cerró Arquitectura, cerraron tiendas. Los bloques se caían. Los empresarios de los alojamientos turísticos han hecho un gran favor para la renovación del parque inmobiliario en el Realejo y en la ciudad. Porque es extensivo lo del Realejo al centro de la ciudad. Ya no hay edificios vacíos, deshabitados».

3. «No somos especuladores»

Niegan las acusaciones de especulación. Las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) están más que reguladas. «No puedes tener más de dos alojamientos en un radio de un kilómetro con un máximo de quince personas por alojamiento. El máximo serían treinta huéspedes por kilómetro de radio». Y añaden: «No somos grandes empresas, somos 400 ó 500 personas con una o dos VFT».

También niegan que hayan hecho subir los alquileres y que la gente tenga que desplazarse a la periferia. «Creemos que la repercusión es mínima. De hecho hay muchísimos pisos cerrados en Granada. Pero todos los palos nos caen a nosotros encima».

4. «Legalizar a los ilegales»

Ellos son legales, pero saben que hay también una parte del negocio ilegal. Por eso, «queremos ayudar a la legalización de todos los apartamentos. Vamos en contra de los ilegales, que van en contra de nuestros intereses. Aparte de la mala fama que se crea por los ilegales. Queremos que los ilegales se legalicen».

Los pasos para legalizar un alojamiento pasa por acudir a la Consejería de Turismo, te inscribes, y te piden la documentación: licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, declaración de responsabilidad y cumplir con las especificaciones del decreto de la Junta sobre VFT.

Y, recuerdan, el 30 de septiembre, lo cambió todo: «Si no tienes el número de licencia de Turismo de la Junta de Andalucía ya no eres legal y sales de las plataformas de anuncios en red. Las plataformas mismas te echan». Así que, una vez con toda la documentación, recibes la visita de los inspectores de la Junta. «Revisan todo, hasta si tienes tiritas en el botiquín», explican.

5. «Somos legales»

Las normas, reglamentos y leyes que regulan las VFT son «un paso a tres», ya que están implicadas distintas administraciones, desde el Estado a la Junta y el Ayuntamiento. «Primero se funcionaba con el Estado, con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero nos sacaron de la LAU y mandaron a las comunidades autónomas a regular este tema. Y de ahí el decreto de la Junta», narran.

El tercer paso es el Ayuntamiento, cuyo papel, en materia urbanística en el caso de Granada, es que es el encargado de conceder la licencia de primera ocupación que pide el decreto la Junta. «Ocurre que en Málaga vas con una arquitecto con el certificado, pagas tus euros y te dan la licencia. Y en Granada, además de que la tasa es de 600 euros, no lo agilizan, tardamos de seis meses a un año para obtener la licencia». Eso sí, «somos legales».

6. «El destino es seguro»

«Tenemos que entregar el parte de clientes a la Policía Nacional, así que, de hecho, tu portal y tu edificio es ahora más seguro». Cuentan que la estancia media es de cinco a diez días en uso turístico, «así que no cambiamos el uso de una casa, la alquilamos a familias, y lo que cambia es el periodo de alquiler. Antes era un mes o tres meses de 'erasmus' y ahora son periodos más cortos de tiempo. La diferencia es la duración del alquiler, pero no enajenamos ni la propiedad ni le cambiamos el uso».

De hecho, según los datos que maneja la AVVA, «las incidencias por molestias en VFT es del 1,7% frente a la de los hoteles que es del 1,6%. Es decir, prácticamente la misma».

Sobre las molestias por el trasiego de turistas en el bloque de pisos o similar, creen que «hay que tener una visión más amplia. Hoy son las VFT, pero también está el problema de las mascotas o de las familias con niños. ¿Qué pasa con las oficinas y los pisos de estudiantes, los despachos profesionales o las consultas de médicos en los pisos. Si se regula a la VFT, se regula a todos. Y que sea transparente y que paguen impuestos». También se pronuncian sobre si tiene que tener voto la comunidad de vecinos. Y responden con rapidez: «Tienen que respetarse las normas de convivencia. Por ejemplo, el uso de la piscina».

7. «Gastan en el barrio»

El gasto medio de los turistas españoles que viajan a VFT es de 2.453 euros en la media de cinco días de estancia, 536 son de alquiler y 1.845 son de gastos, explica la AVVA. El gasto de los extranjeros, al aumentar la ratio de estancia, asciende a 4.417 de media, 1.134 son de alquiler y 3.283 son de gastos, añaden.

Más datos. El 32% de este gasto no asociado al alquiler es de gasto en comercio de proximidad, en el barrio, «con lo que estamos generando riqueza en el barrio. Nos achacan que ese turista no deja dinero, que es de baja calidad, pero no es verdad. Porque van al supermercado y hacen la compra». Los datos son del Barómetro del Alquiler Vacacional en España de la Universidad de Salamanca. «Este es mejor modo de repartir entre todos la riqueza que genera el turismo y genera empleo tanto directo como indirecto», añaden.

8. «No queremos follón»

Las plataformas como Trip Advisor, Booking, Airbnb tienen los Review Awards en 2017, unos premios muy importantes, «donde las mejores recomendaciones de todo el sector hostelero fueron las viviendas vacacionales. Hemos barrido en calidad». Además, respecto a la calidad, «no queremos el turismo de borrachera, somos contrarios. O de las despedidas de soltero. De hecho, en nuestros anuncios prohibimos hasta fumar». «Somos los que menos queremos que haya jaleos y follón, porque son nuestras propiedades, nuestras viviendas. Nos afecta a nosotros más que nadie», apuntan.

9. «Pagamos impuestos»

«Hacienda obliga a las plataformas como Airbnb y compañía a que me dé todos los datos, dueño del piso, dirección, duración de la estancia, cuánto han pagado y quién lo ha pagado. Esto es así desde el trimestre pasado. Todo el que utilice una plataforma de internet para alquilar cotiza. Se escapa el de siempre, el del alquiler cara a cara, el que te alquila habitaciones. Y tributamos con un modelo nuevo que se ha creado para nuestro tipo de negocio, el modelo 179. Pagamos impuestos como todos», exponen.

10. «Todos lo utilizan»

El barómetro vacacional de Homeaway -que es como una 'keynote' de Apple, es decir, crea expectación global su publicación- que es uno de los primeros portales especializados en vivienda vacacional del mundo, revela que «el 70% de los turistas no dudarían en cambiar de destino si en el que buscan no encuentran VFT». Y, además, todos lo utilizan, aunque el argumento sea «no queremos que estén en nuestro bloque pero nos vamos al Airbnb de vacaciones».

Y un último dato: «La riqueza generada en España por las VFT en 2016-2017 es de 124.000 millones de euros. No debemos dejar que esta millonada se vaya a otros países». Para ello, hay que dejar que el turista entre por el portal de Internet. Y por el de cada casa.