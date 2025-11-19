El TSJA ratifica la condena de cárcel a un pederasta por abusar de su sobrina con la excusa de leerle un cuento

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ratifica la condena de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada de once ... años de prisión a un pederasta por un delito continuado de abuso sexual a una menor de cinco años en su vivienda en Vélez de Benaudalla. El hombre, que es tío de la víctima, tiene prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y comunicarse por cualquier medio con la niña durante un periodo de 12 años.

La menor se encontraba en el domicilio paterno en Vélez de Benaudalla pasando el fin de semana en agosto de 2021. En algún momento con el pretexto de que iba a leer un cuento a la niña, logró que ésta fuera a su dormitorio, procediendo entonces a proponerle un juego entre ambos y agredirla sexualmente. El hombre ya había agredido a la menor en otra fecha cercana a la menor y le pidió a la niña que no le dijera a nadie lo que hacían pues los castigarían a ambos. Tras quejarse la niña unos días más tarde de molestias, su madre acudió con ella a la pediatra quien , a su vez, la derivó al hospital para que fuese reconocida y los profesionales encontraron las lesiones.

De forma adicional, el agresor permanecerá diez años en libertad vigilada y queda inhabilitado para cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante dieciséis años. El sujeto deberá indemnizar a su sobrina con 3.000 euros.

El recurso de apelación de la defensa del condenado se basaba en que el tribunal de primera instancia habría incurrido en un error al valorar la prueba, vulnerando así la presunción de inocencia del acusado. Sin embargo, el TSJA recuerda que su función no es volver a valorar la prueba como si fuese un nuevo juicio, sino comprobar si la valoración realizada por el tribunal de instancia es racional, está motivada y no contiene errores objetivos. La declaración de la víctima es la principal prueba de cargo. El TSJA considera que el juzgado de instancia realizó una valoración exhaustiva, razonada y razonable del testimonio de la menor, concluyendo que su declaración es creíble, espontánea y consistente en lo esencial. Las supuestas contradicciones señaladas por la defensa se consideran irrelevantes y explicables por la edad de la niña. Los informes periciales psicológicos, aunque no constituyen prueba de cargo, apoyan la consistencia del relato de la menor.