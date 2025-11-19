Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada del Tribunal Superior de Justicia. IDEAL
Condena en Granada

El TSJA ratifica la condena de cárcel a un pederasta por abusar de su sobrina con la excusa de leerle un cuento

El individuo ya había abusado sexualmente con anterioridad de la menor, de cinco años de edad, y le pidió que no le dijera a nada para que no les castigaran

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ratifica la condena de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada de once ... años de prisión a un pederasta por un delito continuado de abuso sexual a una menor de cinco años en su vivienda en Vélez de Benaudalla. El hombre, que es tío de la víctima, tiene prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y comunicarse por cualquier medio con la niña durante un periodo de 12 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  9. 9 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  10. 10 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El TSJA ratifica la condena de cárcel a un pederasta por abusar de su sobrina con la excusa de leerle un cuento

El TSJA ratifica la condena de cárcel a un pederasta por abusar de su sobrina con la excusa de leerle un cuento