Sala de plenos del Ayuntamiento de Granada, este lunes. P. Rodríguez

El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones

El gobierno municipal celebra la «victoria parcial» en el proceso que mantiene con Armilla por la limitación en la capital

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:42

La zona de bajas emisiones seguirá en vigor como hasta ahora. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ... ha descartado la suspensión cautelar de la ordenanza de movilidad sobre la que se sostiene la limitación, una medida que había sido solicitada por el Ayuntamiento de Armilla en la disputa que mantiene con el consistorio de la capital a cuenta de la puesta en marcha de la iniciativa en el núcleo urbano.

