El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la absolución a un padre acusado de abusar sexualmente de su hija de 16 años. El órgano ... ha desestimado un recurso de apelación presentado por las demandantes, madre e hija, contra la sentencia dictada en febrero de 2023 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada de un caso que instruyó el Juzgado de Ia Instancia e Instrucción número 2 de Guadix.

La menor, en el momento en el que se habrían denunciado los hechos, nació en 2006. El domicilio durante los años 2019 y 2020 se encontraba en una localidad granadina. Durante esos años el progenitor trabajó «como camionero encargado de recoger leña en el monte» para una empresa y desarrollaba su trabajo la mayor parte del tiempo fuera de la provincia de Granada. Madre e hija interpusieron la denuncia por supuestos tocamientos el 27 de mayo de 2020 en la Guardia Civil. Los hechos se habrían producido en las fiestas de La Peza y no hubo testigos tampoco que ubicaran al sujeto en la zona.

A juicio del tribunal, la parte recurrente no logra acreditar ninguno de los defectos exigidos para anular la sentencia absolutoria. La acusación manifiesta su desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia, pero sin demostrar la «aseverada irracionalidad», la falta de motivación o fallos en la apreciación de las pruebas.

El tribunal considera que la sentencia de la Audiencia Provincial está motivada, dado que analizó de forma conjunta y detallada la documental y testifical practicada, especialmente la relativa a la localización del acusado en las fechas en las que se produjeron presuntamente los hechos. Las pruebas apuntaban a que el acusado se encontraba en localidades distintas. El jefe del investigado acreditaba de forma análoga la ubicación del acusado en un paraje alejado del lugar de su residencia los días 4 y 5 de mayo, cuando se habrían producido los supuestos tocamientos. Además, el testimonio de varios testigos, impedía desvirtuar la presunción de inocencia. Por otra parte, el tribunal detectó contradicciones en el testimonio de la menor. En unos audios protocolarizados ante notario se se observabapor parte de la menor de un lado su retractación en su primigenia denuncia.

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.