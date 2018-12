El TSJA acuerda hacer «seguimiento» de la tensión entre una jueza de Granada y su plantilla El órgano se halla en el edificio judicial de la Caleta La magistrada, titular del Juzgado de lo Social 6, niega que exista conflicto o que se haya abierto un expediente disciplinario YENALIA HUERTAS Jueves, 27 diciembre 2018, 01:42

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha acordado establecer un «seguimiento permanente» del Juzgado de lo Social Número 6 de Granada, tras la tensión surgida entre la plantilla y la jueza titular del órgano, la cual fue puesta en conocimiento de la Inspección de Trabajo por el sindicato SPJ-USO, mayoritario en Justicia en Granada.

El pronunciamiento de la Sala de Gobierno se produce, según se explica en el documento del acuerdo, a raíz de varias comunicaciones sobre el supuesto conflicto existente, el cual la jueza niega. La primera comunicación que se menciona es la realizada por la propia magistrada del Juzgado de lo Social número 6 de Granada sobre «graves anomalías en el trámite de tareas que provocaron la suspensión de juicios». El resto de comunicaciones emanan del sindicato SPJ-USO, del nuevo secretario del órgano judicial –hoy llamado Letrado de la Administración de Justicia– y de la propia Junta de Andalucía.

Según consta en el escrito del alto tribunal andaluz, fechado el 6 de noviembre y al que ha tenido acceso IDEAL, la Sala de Gobierno acuerda exactamente y «por unanimidad» incoar «un expediente de información previa», tomar conocimiento de la «grave situación» existente en el juzgado de referencia y «exhortar a todos los implicados a adoptar una actitud de colaboración, respeto y esfuerzo para superarla». En este contexto, se dirige «de modo especial a la titular del juzgado», a la que recuerda lo que establece la ley en cuanto a la presencia obligada de funcionarios en una sala de vistas. Y es que considera «injustificada» la exigencia de contar permanentemente con dos funcionarios de auxilio judicial para poder celebrar los juicios, circunstancia que había motivado quejas de la plantilla.

En virtud de lo dispuesto por el TSJA, el juez decano de Granada y el secretario coordinador «deberán informar mensualmente del devenir del juzgado y de modo inmediato de cuantas circunstancias o sucesos graves pudieran acontecer».

El asunto ya se ha elevado al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha llegado a manos de la jefa de área de Actuaciones Previas y expedientes Disciplinarios, donde se ha procedido a la incoación de una diligencia informativa en cuyo marco se recabará información de lo ocurrido.

Ayer, en declaraciones a IDEAL, la jueza de lo Social 6 explicó que dar traslado del asunto al CGPJ no deja de ser «un trámite normal» y contemplado en la ley, al tiempo que negó que exista un expediente disciplinario contra ella.

Su versión

La magistrada niega asimismo que haya un conflicto y sólo admite que hubo «tensión» a raíz de «un expediente por falta grave» que la anterior secretaria judicial abrió a tres funcionarias del órgano.

Sobre las medidas acordadas por el TSJA, dijo «no tener nada que comentar», pues la Sala de Gobierno tiene «sus competencias». Sí rechazó categóricamente que exista una grave situación en su órgano. «Lo niego rotundamente. El juzgado marcha muy bien. Tenemos la mínima pendencia a nivel provincial y nacional y funciona de maravilla», enfatizó, para dejar claro que ella «no tiene absolutamente nada que ver» con el expediente sancionador que se abrió a las tres funcionarias ni tenía competencias para ello. El expediente ya se ha archivado.

En este punto, la jueza garantizó que «nunca» ha tenido una mala relación con los funcionarios. «Es verdad –añadió– que hay una tensión entre los funcionarios como consecuencia de la apertura del expediente sancionador, pero yo me acerqué a ellas y les ofrecí mi apoyo y mi ayuda». En cuanto a la situación actual en su órgano, aseguró que estaba completamente resuelta. «Lo que pasa es que hay tensión hasta que se ha archivado el expediente», insistió, a la vez que subrayó una vez más que no existe ningún tipo de problema y el juzgado va muy bien. «Yo celebro mis juicios y pongo mis sentencias y no hay ningún tipo de problema», agregó, a la vez que recalcó que el funcionamiento de su órgano es «absolutamente excelente».

Movilización

Cabe recordar que la situación de las supuestas desavenencias entre jueza y funcionarios salió a la luz pública a raíz de una movilización convocada antes del verano a las puertas de la Caleta, donde trabajadores de los juzgados exhibieron carteles de protesta y de apoyo a la plantilla de este órgano. Luego, la Inspección de Trabajo emitió un informe que apreció riesgos psicosociales elevados en los funcionarios y derivó en una visita personal del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al órgano implicado para conocer de primera mano el problema surgido. Ese día, la magistrada estaba de baja por una lesión ocular –no por otra cosa– pero acudió a la sede judicial para recibirlo.