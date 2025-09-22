Tres experiencias culinarias de altura en Granada

IDEAL Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:04 | Actualizado 17:28h. Compartir

Este otoño, dentro de la oferta gastronómica de Granada se encuentran estos tres restaurantes que no te puedes perder por su calidad, por su propuesta y por tener una personalidad singular. Primero, visita un japonés único que fusiona sabores y técnicas tradicionales, creando una experiencia que te transporta a Japón sin salir de la ciudad. Aquí podrás degustar sushi fresco y platos cocinados con maestría, todo en un ambiente acogedor. Por cierto, esta semana volverá abrir tras una reforma que lo ha dejado aún más impresionante que antes

En segundo lugar, te proponemos un encantador restaurante situado en uno de los hoteles más emblemáticos del centro granadino; cada plato se presenta como una obra de arte, combinando elegancia con exquisitez. La atención al detalle en la presentación y el sabor de la comida logran una experiencia inolvidable.Finalmente, no te puedes perder una revelación culinaria en el área metropolitana que ha conquistado a los paladares más exigentes. Este lugar se ha consolidado como un referente en la gastronomía granadina, ofreciendo un menú innovador que destaca por sus ingredientes locales.

Lo mejor de todo es que en la zona gourmet de nuestra plataforma de planes, encontrarás su menú exclusivo diseñado para la edición de este año de Maestros Culinarios 2025. Este evento, que resalta la diversidad y riqueza gastronómica de Granada, ofrece una experiencia única con propuestas innovadoras de estos tres chefs locales. Nunca ha sido tan fácil hacer planes y disfrutar de lo mejor de la cocina granadina.

Un trocito de Japón en el corazón de Granada Masae

Masae es mucho más que un restaurante; es una experiencia que refleja la calma y autenticidad japonesa. Su diseño interior minimalista recién reformado, con materiales naturales y luz suave, evoca una taberna contemporánea japonesa. Ofrece una barra de sushi en vivo, permitiendo a los comensales observar la destreza del itamae, así como un ambiente íntimo ideal para cenas tranquilas.

Fundado por Masae Abe, quien llegó a Granada con la misión de compartir su cultura culinaria, este espacio destaca por su técnica depurada y un profundo respeto por los ingredientes. Aquí, la cocina japonesa se transforma en una ceremonia que se aprecia en cada detalle, desde la presentación hasta el servicio cálido, invitando a disfrutar de una experiencia sin prisas que llega por primera a Maestros Culinarios con un menú de venta exclusiva en Oferplan Granada de IDEAL que tienes que probar y disfrutar.

Alta cocina mediterranea con influencia andaluza Los Patos

En el Restaurante Los Patos de Hospes Hotels, la alta cocina mediterránea se presenta con una fuerte influencia andaluza, destacando la utilización de productos locales de calidad. Cada plato está diseñado para ofrecer una experiencia sensorial completa, fusionando técnicas culinarias contemporáneas con ingredientes de proximidad. Bajo la dirección del chef Manuel Martínez, quien se ha integrado en Hospes Palacio de los Patos, la oferta gastronómica ha evolucionado hacia una celebración de alegría e identidad.

Su compromiso con el uso de ingredientes de kilómetro 0 y elaboraciones que respetan el entorno resalta su visión creativa, invitando a los comensales a explorar la cultura andaluza a través de sabores auténticos e innovadores. En Oferplan Granada de IDEAL podrás hacer tu reserva para el impresionante menú de venta exclusiva en la plataforma de planes

Descubre el amor por la excelencia Borneo Plaza

Ubicado en la plaza Sor María Luisa de Maracena, Borneo Plaza se ha consolidado como un referente gastronómico desde su apertura en 2013. Este restaurante destaca por su compromiso inquebrantable con la calidad, ofreciendo a sus comensales una cuidada selección de platos que incluyen un exquisito vacuno mayor, frescos pescados y mariscos provenientes de Motril, además de rendir un especial homenaje al atún rojo de almadraba salvaje.

El boca a boca ha revelado sus secretos culinarios, atrayendo a numerosos visitantes. No te pierdas su exclusivo menú Pop Up «Maestros Culinarios 2025», disponible a través de Oferplan Granada de IDEAL. Vive una experiencia gastronómica única que seguramente te dejará con ganas de más