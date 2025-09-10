Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada Las víctimas eran dos amigos de 27 y 23 años que se vieron intimidados cuando un grupo de diez personas les rodearon con el objetivo de robarles

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres de los presuntos responsables de un robo con violencia perpetrado en grupo contra dos jóvenes en el distrito Centro de Granada. Los jóvenes, que paseaban por la zona de madrugada, se vieron rodeados por hasta diez personas que les intimidaron y robaron los objetos de valor que portaban.

Las investigaciones pudieron determinar la identidad de tres de los posibles miembros de la pandilla quienes, además, fueron los que les quitaron las pertenencias a los perjudicados. En los posteriores días a los hechos los tres varones resultaron detenidos y pudieron pasar a disposición judicial.

Se vieron rodeados e intimidados por hasta diez personas Los hechos ocurrieron a altas horas de la madrugada en el distrito Centro de la ciudad. Dos amigos de 27 años y 23 años que estaban paseando por la zona se percataron de que una pareja de jóvenes les observaban. Instantes después, estas dos personas se les acercaron y, acto seguido, comenzaron a aparecer más jóvenes hasta verse rodeados por un grupo de diez personas con actitud hostil.

Los presuntos autores empezaron a empujar a ambos jóvenes con actitud desafiante e intimidatoria, agarrando al mayor de ellos del pecho e introduciéndole la mano en un bolsillo donde llevaba cien euros que les arrebataron. Además, le quitaron el patinete eléctrico que transportaba a pie. Al menor le inspeccionaron también los bolsillos y le sustrajeron su cartera con documentación y dinero, así como el teléfono de alta gama que portaba. El grupo se marchó del lugar sin causarles ninguna lesión.

Desde que se recibió la denuncia del robo por parte del Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Centro comenzaron las pesquisas para poder determinar el mayor número posible de identidades del grupo responsable de los hechos, pudiendo llevar a cabo la identificación de tres de ellos.

A las pocas horas de los hechos ya se había podido detener a dos de ellos, ambos varones de 23 años y con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. El tercero de ellos, de 24 años de edad, ha sido detenido el pasado fin de semana. Los tres detenidos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.