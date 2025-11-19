Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vehículos con ventanillas rotas en la calle Adoratrices, en la Chana. Ideal

Otros tres detenidos en Norte por robos en el interior de vehículos

Las balizas V16 se están convirtiendo en unos de los objetivos más grandes de estos ladrones

Ideal

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

La Policía Nacional, dentro del dispositivo especial implementado para evitar la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente los robos en interior de vehículo. En ... la barriada de Albayda, perteneciente al distrito Norte, ha detenido en las últimas 24 horas a otros tres individuos. Uno de ellos, varón de 39 años con múltiples antecedentes, fue detenido el lunes y ha vuelto a reincidir en cuanto ha quedado en libertad.

