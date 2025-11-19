Otros tres detenidos en Norte por robos en el interior de vehículos

La Policía Nacional, dentro del dispositivo especial implementado para evitar la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente los robos en interior de vehículo. En ... la barriada de Albayda, perteneciente al distrito Norte, ha detenido en las últimas 24 horas a otros tres individuos. Uno de ellos, varón de 39 años con múltiples antecedentes, fue detenido el lunes y ha vuelto a reincidir en cuanto ha quedado en libertad.

Los otros dos, que actuaban en pareja, varones de 42 y 35 años y residentes en un piso de acogida, han sido arrestados esta madrugada después de violentar un vehículo y en el registro de sus pertenencias se han localizado herramientas para llevar a cabo este tipo de hechos delictivos.

Las balizas V16 se están convirtiendo en unos de los objetivos más grandes de estos ladrones. El dispositivo continúa en marcha y no se descartan nuevas detenciones.