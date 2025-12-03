Tres detenidos y más de 1.000 plantas de marihuana incautadas en cuatro registros en la zona Norte

La Policía Nacional ha desarrollado un amplio dispositivo policial en el distrito Norte de Granada que ha permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal ... de marihuana. La intervención se saldó con la realización de cuatro registros domiciliarios autorizados judicialmente, la detención de tres varones de entre 18 y 44 años y la incautación de más de 1.000 plantas de cannabis, de las cuales cerca de 300 se encontraban en proceso de secado. El operativo contó con la participación de más de 50 efectivos de la Policia Nacional.

Paralelamente, se han inspeccionado 80 viviendas en relación con el suministro eléctrico, intervención que dejó como resultado que la totalidad de las mismas contaban con acometidas ilegales. En relación con estos hechos han sido propuestas para sanción otros cinco individuos.

La Policía Nacional, dentro del 'Plan Norte', ha desarrollado un amplio dispositivo que contó con la participación de más 50 efectivos de la Policia Nacional, entre los que se encontraban la Unidad de Intervención Policial (UIP), agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Norte y especialistas de Policía Científica, además de 10 empleados de la compañía eléctrica Endesa. El objetivo del mismo se centró en la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, desmantelando de manera paralela varios pisos dedicados al cultivo interior de marihuana.

Durante el dispositivo se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 80 viviendas. Todas ellas contaban con acometidas ilegales. En relación con estas inspecciones, realizadas junto con el personal de Endesa, fueron identificados y propuestos para ser sancionados cinco varones.

La operación permitió desmantelar varias plantaciones interiores que contaban con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas. En el primero de los registros se localizó una vivienda con dos habitaciones que albergaban cerca de 200 plantas. Por estos hechos fue detenido un varón de 44 años como presunto responsable de dicha plantación.

En el segundo registro se encontraron cerca de 380 plantas distribuidas en tres habitaciones. Un tercer registro se saldó con la incautación de cerca de 300 plantas en proceso de secado, junto con la detención de un varón de 31 años como presunto responsable de este secadero. En el cuarto y último registro los agentes localizaron dos habitaciones con cerca de 230 plantas con un porte cercano al metro. Allí detuvieron a un tercer varón de 18 años. Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar la posible conexión de los detenidos con redes dedicadas al cultivo y distribución de marihuana, por eso no descarta nuevas detenciones.