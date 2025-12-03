Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Registros en la zona Norte de Granada. Ideal

Tres detenidos y más de 1.000 plantas de marihuana incautadas en cuatro registros en la zona Norte

Se ha llevado a cabo la inspección de 80 viviendas en relación con el suministro eléctrico y todas contaban con acometidas ilegales

C. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

La Policía Nacional ha desarrollado un amplio dispositivo policial en el distrito Norte de Granada que ha permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal ... de marihuana. La intervención se saldó con la realización de cuatro registros domiciliarios autorizados judicialmente, la detención de tres varones de entre 18 y 44 años y la incautación de más de 1.000 plantas de cannabis, de las cuales cerca de 300 se encontraban en proceso de secado. El operativo contó con la participación de más de 50 efectivos de la Policia Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres detenidos y más de 1.000 plantas de marihuana incautadas en cuatro registros en la zona Norte

Tres detenidos y más de 1.000 plantas de marihuana incautadas en cuatro registros en la zona Norte