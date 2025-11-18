El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»

La 'Belle Époque' es un término francés que hace referencia al periodo de prosperidad que tuvo lugar en Europa desde 1870 hasta el inicio de ... la Primera Guerra Mundial. Una época pasada a la que es posible llegar a través de un restaurante de Granada que ofrece una experiencia única: el Al Ándalus Expreso.

Se trata de un restaurante ubicado en la Carretera de La Malahá, en Las Gabias, que ofrece un viaje gastronómico en un tren de época al estilo Orient Express, tren de lujo muy afamado que operó entre 1883 y 2009 ofreciendo una ruta que conectaba París y Estambul. Al frente del mismo están Ángel Fernández e Isabel Guindo, que son quienes en el año 2002 decidieron iniciar este proyecto.

«Ángel quería montar un restaurante y yo le dije que tenía que ser algo especial porque en Granada había muchos restaurantes», cuenta a IDEAL Isabel. Entonces a Ángel se le ocurrió la idea de hacerse con un vagón de tren y convertirlo en restaurante, ya que los trenes siempre le habían llamado la atención.

«Emulamos una velada romántica a bordo de un tren de lujo de época. Todo ello con unas vistas muy bonitas de toda Granada y un ambiente mágico» Isabel Guindo Propietaria del restaurante junto a Ángel Fernández

«Inicialmente nos íbamos a hacer con un vagón normal, de unos 14 metros, pero recibimos una llamada que cambió nuestros planes por completo». La llamada era para avisarles de que había dos vagones desechados del mítico tren Al Ándalus que iban a ser desguazados, así que no dejaron escapar la oportunidad y se hicieron con ellos. «Así empezó la aventura. Al ver algo tan especial tuvimos claro que había que reformarlos para ofrecer algo verdaderamente único». Y tras un gran desembolso y una hipoteca de por medio, res años más tarde, en 2005, pudieron abrir las puertas del Restaurante Al Ándalus Expreso.

«Emulamos una velada romántica a bordo de un tren de lujo de época. Todo ello con unas vistas muy bonitas de toda Granada y un ambiente mágico», asegura Isabel, que pone en valor como todo el interior del tren-restaurante está hecho de madera de forma artesanal. «La gente alucina cuando ve el restaurante, es un sitio muy romántico perfecto para sorprender a tu pareja».

Además de un ambiente íntimo y especial, el restaurante también ofrece una propuesta gastronómica de calidad: «La comida le encanta a todo el mundo y es algo que nos da mucha satisfacción. Tenemos una carta basada en el producto y la cocina tradicional». Su carta cuenta con platos para todos los gustos, desde carnes como la pierna de cochinillo asada o el chuletón de ternera, a pescados como el salmón en papillote o el lomo de bacalao gratinado.

Este año han cumplido dos décadas de trayectoria, algo que les hace sentir «orgullosísimos». «Cuando ves la vara de la gente, el asombro y lo que te transmiten… Es algo que me da mucha satisfacción», comenta Isabel, que para finalizar reconoce con orgullo que pensar en todo esto le hace «recordar lo que hemos sido capaces de hacer».