Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Restaurante Al Ándalus Expreso, ubicado en Las Gabias. Ideal

El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»

El Restaurante Al Ándalus Expreso brinda a sus clientes un viaje en el tiempo para disfrutar de una comida o cena a bordo de un auténtico tren de época

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

La 'Belle Époque' es un término francés que hace referencia al periodo de prosperidad que tuvo lugar en Europa desde 1870 hasta el inicio de ... la Primera Guerra Mundial. Una época pasada a la que es posible llegar a través de un restaurante de Granada que ofrece una experiencia única: el Al Ándalus Expreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»

El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»