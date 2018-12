Trece asientos en manos de 750.093 granadinos Para este domingo hay 33.770 ciudadanos de Granada que se estrenan en unas andaluzas, de los cuales 22.140 nunca antes han votado Diez municipios de la provincia aglutinan la mitad de electores llamados hoy a votar en la cita electoral A. SÁNCHEZ GRANADA Domingo, 2 diciembre 2018, 02:23

750.093 granadinos elegirán en el día de hoy a los trece políticos de la provincia de Granada que ocuparán en unas semanas un asiento en el Parlamento de Andalucía. La cita con las urnas, la undécima de la democracia a nivel autonómico, se dividirá en 1.095 mesas electorales que estarán repartidas por los 172 municipios de la provincia, en los que se escogerán a los representantes de Granada en la cámara andaluza, que como primer encargo tendrán la obligación -junto al resto de compañeros de otras provincias- de elegir al próximo presidente de la Junta de Andalucía.

La cita electoral será muy similar a anteriores convocatorias. Los colegios electorales abrirán a las nueve de la mañana y cerrarán a las ocho de la tarde, por lo que habrá once horas para ejercer el derecho al voto. En las sedes de votación de Granada se podrán encontrar hasta quince papeletas de diferentes formaciones políticas de las cuales -según las encuestas publicadas en las últimas semanas- hasta cuatro partidos -como mínimo- obtendrán representación por Granada dentro de la cámara autonómica: PSOE, PP, Adelante Andalucía y Cs.

Las elecciones tienen también el reto de romper con la tendencia a la baja de la participación de las últimas citas electorales andaluzas. En 2012 votó el 62,4% del censo, mientras que en 2015 lo hizo el 61,3%, continuando una tendencia descendente en el porcentaje de sufragios que viene desde el año 2004 -tres días después de los atentados del 11M-, cuando la cifra de votos en términos porcentuales alcanzó el 75,6%. También es una incógnita saber cómo afectará a la cifra de sufragios el hecho de que las elecciones se celebren en el mes de diciembre. La convocatoria autonómica con las urnas siempre se había ejecutado entre el primer y el segundo trimestre del año, concretamente entre marzo y junio. La única referencia aproximada que existe son las elecciones generales de 2015, que tuvieron lugar el 20 de diciembre. Ese día la participación se situó en el 68,7% y superó el medio millón de votantes en la provincia, una cota que para unas elecciones andaluzas sólo se ha rebasado en 1996, 2004 y 2008, los tres comicios autonómicos que mejor tasa de participación han registrado a lo largo de los últimos 36 años.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, la clave en estas elecciones estará en lo que voten los mayores de 40 años y menores de 60. Uno de cada tres votos que se pueden emitir hoy en las urnas de Granada partirán de este segmento de edad, el más numeroso en la provincia. Los jubilados también tendrán un papel clave en las elecciones, ya que suman 161.439 electores, uno de cada cinco. Los menores de 30 años son menos -114.073 votantes-, en parte motivado por los altos niveles de emigración de la última década debido a la crisis y sólo dispondrán de uno de cada siete votos que se pueden emitir. La participación en el extranjero no será muy elevada, ya que de los 49.014 granadinos que podrían haber rogado el voto -un requisito necesario para el sufragio exterior- sólo lo ha hecho el 3,4%.

La capital, clave

Por municipios, la capital es la que más voto concentrará. Uno de cada cuatro granadinos que decidirán el nombre de los trece parlamentarios por Granada votarán en colegios de la capital. Otra bolsa importante de sufragios partirá de las cabeceras de comarca más importantes y de otros municipios populosos. Motril, Almuñécar, Armilla, Maracena, Baza, Loja, Las Gabias y La Zubia suman casi los mismos electores que la capital y condicionarán el resultado final de estas elecciones. No obstante, habrá que estar muy pendiente del voto rural, en donde partidos como PP o PSOE tienen una mayor penetración tradicionalmente. Los municipios con menos de dos mil electores censados cuentan con cerca de 100.000 votantes que tendrán la posibilidad de acudir hoy a su colegio electoral. Para este domingo hay 33.770 electores que nunca han participado en unas elecciones autonómicas y podrán hacerlo por primera vez. La cifra de 'novatos' es menor si se compara con las elecciones municipales de 2015 -se queda en 32.256 personas- y las generales del verano de 2016 -22.140 nuevos votantes-. Para ejercer el derecho al voto bastará con presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero también se podrá presentar el pasaporte o el carnet de conducir, ya que la mesa electoral lo utilizará exclusivamente para comprobar la identidad del votante. Por eso mismo tampoco es necesario que los documentos se encuentren actualizados y se permitirá un DNI, pasaporte o permiso de conducir que se encuentre caducado. En cualquier caso, el documento tendrá que ser el original y no valdrán fotocopias.

Más problemas habrá en el caso de que el votante no se encuentre inscrito en el censo electoral, aunque también hay soluciones para ello. El ciudadano deberá presentar una «sentencia judicial que reconozca su derecho a estar inscrito en el censo de la mesa» o una «certificación censal específica, que le habilite para hacer efectivo su derecho al voto en esa mesa». Las certificaciones censales específicas pueden ser «de alta en el censo» o «de corrección de errores materiales» y se pueden solicitar hasta el mismo día de la votación en la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, que en Granada se encuentra en la calle José Luis Pérez Pujadas, número 6, bajo (edificio Forum). Como se trata de una gestión presencial, puede que no sea factible llegar a la oficina en cuestión. Para ello se plantea la última posibilidad, la de pedirlo por fax a través del Ayuntamiento. Todo, lógicamente, antes de la hora de cierre de las urnas.

Para quien no es eludible la cita con las urnas es para quien haya sido designado en una de las 1.095 mesas electorales. Durante la jornada de votación el presidente de la mesa y los dos vocales formarán un equipo en el que se coordinarán para ausentarse cuando sea necesario, para por ejemplo comer o ir al baño. Quienes sean suplentes de la misma en alguno de los cargos podrán marcharse en el momento que quede constituida la mesa electoral, pero los elegidos no abandonarán el colegio electoral hasta que termine el recuento, tarea que también le corresponde a ellos. Aunque no suele ser lo habitual en la provincia de Granada, existe la posibilidad de que no se presenten miembros suficientes para constituir la mesa electoral. A cada una de ellas están convocadas nueve personas, el presidente, los dos vocales y dos suplentes para cada uno de los cargos. Sin embargo, es posible que de las nueve personas no se presente ninguna -o lo haga una o dos personas-. La normativa electoral explica que los miembros de la mesa «que hubieran acudido deben comunicar lo ocurrido a la Junta Electoral de Zona y posteriormente enviarle por correo certificado una declaración por escrito explicando lo sucedido». Si a las 10:00 horas -una hora después de que comience la votación- no se ha logrado una solución, se suspenderá y se volverá a convocar durante los dos días siguientes con otra mesa electoral. No obstante, antes de llegar a eso la Junta Electoral de Zona puede obligar a alguno de los votantes más madrugadores que se integren en la mesa electoral para que se desarrolle la votación, como ya ocurrió en Alhendín en la últimas elecciones generales de junio de 2016.

Los resultados, a las 22.00

El presidente de cada mesa es el encargado de llevar los votos a los juzgados. Podrá ser acompañado por un vocal y los interventores que así lo deseen, mientras que otro de los vocales esperará en el colegio electoral para entregar una copia de la votación a un empleado de Correos. Será en ese instante cuando los tres acaben con su particular 'marrón' electoral, que tendrá una contraprestación. Para estas elecciones autonómicas la Junta de Andalucía ha establecido que los integrantes de una mesa electoral perciban una dieta de 65 euros. También tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas mañana lunes, ya que hoy deberán estar operativos desde las ocho de la mañana hasta que termine el escrutinio, cerca de la medianoche. Será antes, entre las 21.30 y 22.00 horas, cuando se empiece a conocer con relativa certeza quienes son los trece elegidos por los granadinos para ocupar los asientos del Parlamento.