Fuente de las Batallas cercada, en una imagen de archivo Ramón L. Pérez

Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas

La Policía Nacional busca a dos individuos como responsables de este ataque

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

La noche de Halloween es especialmente propicia para los sucesos en Granada desde hace varios años, y este no lo ha sido menos. Un joven ... ha resultado herido por arma blanca sobre las ocho de la mañana de este sábado en pleno centro de Granada, en la Fuente de las Batallas. Así lo ha confirmado a este periódico la Policía Nacional, que ha intervenido en el suceso y se ha hecho cargo de la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

