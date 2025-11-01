Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas

La noche de Halloween es especialmente propicia para los sucesos en Granada desde hace varios años, y este no lo ha sido menos. Un joven ... ha resultado herido por arma blanca sobre las ocho de la mañana de este sábado en pleno centro de Granada, en la Fuente de las Batallas. Así lo ha confirmado a este periódico la Policía Nacional, que ha intervenido en el suceso y se ha hecho cargo de la investigación.

El joven, de 30 años de edad, ha sido trasladado a un centro hospitalario por el 061 para ser atendido, apuntan fuentes policiales, con dos heridas, una en el pecho, a la altura del corazón, y otra en el brazo próxima a la axila, provocadas por un ataque con una navaja.

Dos personas de unos 30 años aproximadamente, según han señalado testigos del episodio, han insultado primero y luego atacado al joven agredido y han huido del lugar acto seguido. De inmediato, se han trasladado hasta el lugar de los hechos agentes policiales y los servicios sanitarios. Tras ser estabilizado, el joven apuñalado ha sido trasladado al centro hospitalario para ser atendido.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trata de encontrar a los supuestos atacantes y esclarecer los hechos. Aunque se desconoce la motivación que ha llevado a este ataque, se trabaja en la hipótesis de que existiera alguna rencilla previa, puesto que la víctima cuenta con varios antecedentes policiales.

Hay que recordar que este pasado viernes fue detenida una joven de 20 años por otro ataque con arma blanca a una menor de edad de 17 años en la Carretera de la Sierra. En este caso, rencillas previas habrían desencadenado el altercado.

Noche movida

Los agentes de la Policía Nacional tuvieron que actuar también unas horas antes, sobre las doce de la noche, muy cerca de allí, en la calle Ganivert, donde una persona fue detenida después de provocar altercados en un local de ocio de la zona. Según señalan desde la Policía, un portero del local requirió la intervención de una dotación que pasaba por la zona. Señaló que había una persona en estado de embriaguez que estaba causando problemas en el interior del local y había sido expulsado.

Cuando los agentes le pidieron la documentación, el individuo respondió de nuevo de manera agresiva. Además, no portaba ningún tipo de identificación en ese momento, por lo que fue trasladado a comisaría para ser identificado y llevarse a casa la correspondiente multa.

En la esquina entre Pedro Antonio de Alarcón y Recogidas también fueron atendidas dos menores de edad en evidente estado de embriaguez. Policía Local de Granada y los sanitarios fueron los que intervinieron en este caso. También en Recogidas fue atendida otra chica joven de madugrada por el mismo motivo.