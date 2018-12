Tras la pista del gemelo del tío Miguel Imagen de Miguel, ahora y en su infancia, quien busca a su hermano gemelo. :: ideal Una familia de origen salareño intenta localizar a uno de sus miembros, presuntamente «robado» después de ser dado por muerto tras nacer NOELIA JIMÉNEZ GRANADA Jueves, 27 diciembre 2018, 01:34

Cristina Chinchilla Muñoz, una joven gerundense, está moviendo fotos y datos en las redes sociales y transmitiendo su búsqueda a los medios de comunicación para intentar dar con una pista que le lleve hasta su tío, «con la esperanza de que esté vivo y poder saber qué ha sido de su vida». Así lleva desde hace una semana. La historia de esta familia de origen salareño, los Muñoz Castilla, está marcada por la «supuesta muerte de Jesús», que es como se iba a llamar a uno de los gemelos que Teresa Castilla parió en un hospital de Granada, el 17 de septiembre de 1953. «Mi abuela Teresa nunca creyó que hubiera muerto como le dijeron las monjas, porque a mi bisabuela se lo llegaron a enseñar vivo junto a mi otro tío, Miguel. Decía que eran como dos gotas de agua. A las cuatro horas dijeron que había muerto y ni siquiera le mostraron el cuerpo», explica Cristina, que ha empezado a buscar a su pariente, «convencida» de que la abuela Teresa, fallecida hace quince años, tenía razón.

Además de por su abuela, que se pasó toda la vida recordando a cada momento a aquel hijo perdido, Cristina ha empezado la búsqueda con fuerza tras conocer hace poco que su tío Miguel, el gemelo de aquel bebé, vivió hace cuatro años un momento «esclarecedor» sobre lo que pudo haber pasado hace décadas. Con 65 años en la actualidad, Miguel ha sido transportista y, en uno de sus viajes antes de jubilarse -al parar en una estación de servicio entre Pinos Puente y Montefrío-, lo confundieron con alguien que sin duda debía de ser muy parecido a él. «¿Otra vez aquí? ¡Si hace 10 minutos que te has ido!», le dijo el camarero cuando entró a la cafetería según relata Cristina. «Mi tío no supo cómo reaccionar en ese momento. Pero ese hombre que entró primero es su hermano gemelo seguro», dice convencida esta joven.

Miguel, por su carácter reservado y tímido, no quiere hacer declaraciones sobre esta búsqueda. «Pero me apoya; estoy convencida de que, si encontramos a su hermano, se emocionará muchísimo. Pero él está viviendo esto con nerviosismo e inquietud», detalla Cristina, que, junto a su madre María Teresa Muñoz y el resto de la familia, está intentando localizar a este gemelo. «No había un día que no me hablara de aquel niño. Ella decía que su corazón le decía que estaba vivo», recuerda María Teresa, seis años menor que esos dos gemelos nacidos en Granada.

«Como dos gotas de agua»

Miles de personas lo están compartiendo en las redes. Y ahora de lo que se trata es de que algún familiar de ese gemelo o él mismo se vea «retratado» en las fotos de la niñez o actuales de Miguel, la otra «gota de agua». «Ojalá que lo encontremos... Mi hermano está últimamente triste, pensativo», narra Teresa, también con fe en encontrar a su hermano en Granada o algún punto de Andalucía. «No sé por qué no nos movimos antes. Mi madre se murió con la pena de no ver a su otro hijo» habla emocionada al rememorar las historias que una vez y otra relataba la matriarca. Ella, la salareña Teresa Castilla, siempre creyó que su hijo fue uno de los «niños robados» que hubo en unos años en los que el desconocimiento de la población y la falta de control legal en muchos aspectos hacían posible situaciones ilegales, como las adopciones irregulares o un supuesto fallecimiento sin certificado de defunción ni información alguna sobre el lugar de sepultura.

Adopción

Desde que se puso de parto, todo fue en su contra. Estaba previsto que pariera en Salar, en su casa, como era habitual en aquel entonces. Pero, como la cosa se complicó, la trasladaron a un hospital de Granada capital. «Por el año pensamos que pudo ser San Juan de Dios, Ruiz de Alda o San Cecilio. Pero no estamos seguros», indica Cristina, que, con los pocos datos de que dispone, intenta dar con pistas sobre el paradero de su tío. «Los médicos creían que mi abuela se moría y, cuando las monjas salieron a avisar a mi abuelo -Lorenzo Muñoz Frías-, éste se derrumbó. Creemos que aprovecharon la debilidad de mi abuelo para darlo en adopción», comenta la impulsora de esta búsqueda, que, como el resto de la familia, tiene en su mente y en su corazón la tristeza que vivió siempre su abuela Teresa con aquella pérdida.

La familia emigró a Gerona, pero Teresa, que logró recuperarse tras un parto casi mortal, «siempre tuvo claro que a su hijo se lo habían robado», afirma su hija Teresa. «En esos años tan difíciles, sin dinero, sin saber leer ni escribir y sin tener los recursos de hoy día... era complicado», argumenta la nieta, Cristina, que también explica que aquel gemelo debió ser inscrito en el registro civil entre el 17 y el 19 de septiembre de 1953, «porque, al ser varón y tener que hacer la 'mili', era obligado registrarlo en los tres días posteriores al nacimiento», apunta.

Ahora su esperanza y la de toda la familia Muñoz Castilla es encontrarle vivo o a alguno de sus familiares, para saber qué ha sido de su vida. «Nada nos gustaría más que poder hablar con él y explicarle la historia de su madre», insisten María Teresa y Cristina, hermana y sobrina de ese gemelo, que, si vive, tiene 65 años recién cumplidos. La familia pide la colaboración de cualquier persona que pueda ayudar a saber de él, de la 'gota de agua' de Miguel, y aporta como forma de contacto la dirección de correo electrónico peke_derek@hotmail.com. «Soy positiva. Tengo la corazonada de que lo vamos a encontrar», asegura Cristina.