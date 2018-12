Los transportistas de Lanjatrans atrapados en Cataluña podrán celebrar la Nochebuena en Granada Las protestas lograron disolverse a última hora de ayer por lo que algunosn conductores deberán esperar al lunes para dejar sus mercancías PILAR GARVÍA-TREVIJANO Sábado, 22 diciembre 2018, 12:35

Los Comités de Defensa de la República han dado tregua a los transportistas granadinos de la empresa Lanjatrans. Los conductores que estuvieron atrapados la jornada de ayer en la AP-7 a la altura de Girona, Barcelona y en algunas de las veinte carreteras y autopistas principales bloqueadas en Cataluña, podrán volver a sus casas para celebrar Nochebuena en familia. Esta mañana Rafael Porcel, responsable de operaciones de Lanjatrans, ha informado a IDEAL que los trabajadores pudieron continuar con su ruta a última hora de la tarde. Sin embargo, los menos afortunados deberán permanecer en Cataluña hasta el lunes, ya que llegaron tarde a sus destinos y no pudieron dejar la mercancía.

A última hora de la tarde los Mossos de esquadra lograron disolver las barricadas y Cortes de tráfico que colapsaron los accesos a los principales puntos de la región catalana desde las 5 y media de la madrugada. Vías en las que quedaron atrapados una decena de vehículos de la filial logística granadina. Las protestas de los CDR protagonizaron la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar en Barcelona y dejó más de trece detenidos.

Las barricadas cortaron el paso a los conductores que volvían o se dirigían a la Ciudad Condal a descargar las mercancías. Los camioneros estuvieron «largas horas» junto a sus vehículos y denunciaron que en el último mes las marchas de los chalecos amarillos en Francia y las barricadas espontáneas de los CDR les han mantenido «más tiempo fuera del camión que en carretera». La preocupación de los trabajadores se centró en saber si podrían celebrar la navidad con sus familias: «Vamos todos para casa que echamos fuego por Navidad y que pasen estas cosas te parte en dos. Hoy ya no voy a poder descargar, además tenía que dejar mercancía en Sevilla. Llevo dos semanas de trabajo para poder estar en casa en Nochebuena, ahora con esto no sé si conseguiré llegar antes del miércoles», lamentó J. Ramos, conductor de 45 años y natural de Almuñécar. Ramos sostuvo en nombre de sus compañeros de profesión que se debían tomar medidas para atajar los bloqueos en la comunidad autónoma: «Horas y horas de espera en la que si comes tienes suerte. Espero que se solucione pronto o tendré que coger un tren para volver a casa con mi familia», concluyó.

Lanjatrans, cooperativa granadina de transporte por carretera nacional e internacional denunció en anteriores conflictos bloqueos de hasta sesenta camiones de Granada, flujo diario de la empresa a Cataluña y el país vecino. Sin contar las pérdidas ocasionadas desde que se comenzaran las protestas en los meses precendentes