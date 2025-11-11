El tránsito por Cervantes «se normalizará» en Navidad para facilitar los accesos

El corte de tráfico de Cervantes se alterará y se normalizará los días más importantes de la Navidad. Así lo ha indicado hoy la alcaldesa ... de Granada, Marifrán Carazo, que ha afirmado que el objetivo es que la obra afecte lo menos posible al día a día de los vecinos.

MÁS INFORMACIÓN Las obras cogen músculo en una avenida Cervantes que ya está totalmente cerrada

Carazo ha apuntado que teniendo en cuenta que durante las fiestas hay un mayor desplazamiento de vehículos, han querido facilitar la llegada y por eso adaptarán los cortes actuales.

La alcaldesa dijo que se seguirá trabajando con ellos y explicó que se está actuando en dos tramos, de forma simultánea como se ha hecho en la calle San Antón para tratar de ser lo más ágiles posible.