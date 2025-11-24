Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aparcamientos en la calle Virgen del Rocío S. M.
Cambios en Cervantes

«Todo está tranquilo y no tenemos impedimentos a la hora de aparcar ni circular por el barrio»

El Ayuntamiento de Granada habilita 193 nuevas plazas de estacionamiento en las calles aledañas a la Avenida Cervantes mientras se ejecuta la remodelación

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una reordenación del tráfico en las calles aledañas a la Avenida de Cervantes que ha permitido habilitar ... 193 nuevas plazas de aparcamiento mientras duren las obras de remodelación de la vía principal. Se han generado 70 espacios nuevos en la calle Pianista Pepita Bustamante; 83 en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío y 40 en la Avenida de Europa. La circulación se mantiene este lunes con normalidad con la señalización que advierte de la ejecución. «Todo está tranquilo y no tenemos impedimentos a la hora de aparcar ni circular por el barrio», dicen los vecinos de la zona. Añaden que la planificación es, por el momento, «adecuada» y que no sufren «grandes inconvenientes» en su día a día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Mueren dos personas tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  6. 6 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  7. 7 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  8. 8 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  9. 9 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  10. 10 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Todo está tranquilo y no tenemos impedimentos a la hora de aparcar ni circular por el barrio»

«Todo está tranquilo y no tenemos impedimentos a la hora de aparcar ni circular por el barrio»