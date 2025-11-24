El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una reordenación del tráfico en las calles aledañas a la Avenida de Cervantes que ha permitido habilitar ... 193 nuevas plazas de aparcamiento mientras duren las obras de remodelación de la vía principal. Se han generado 70 espacios nuevos en la calle Pianista Pepita Bustamante; 83 en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío y 40 en la Avenida de Europa. La circulación se mantiene este lunes con normalidad con la señalización que advierte de la ejecución. «Todo está tranquilo y no tenemos impedimentos a la hora de aparcar ni circular por el barrio», dicen los vecinos de la zona. Añaden que la planificación es, por el momento, «adecuada» y que no sufren «grandes inconvenientes» en su día a día.

La reubicación de los vehículos se ha ejecutado con estacionamientos en batería a ambos lados de las calles, una medida que permite aliviar el problema del estacionamiento desde primera hora de este lunes.

La concejala de Movilidad, Ana Agudo, afirma que esta reordenación es una medida diseñada para garantizar la convivencia entre el tráfico y las necesidades de los vecinos durante la transformación de esta parte de la ciudad.

Los trabajos, que empezaron la semana pasada, contemplan además la implantación de sentido único de circulación en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío. En Virgen del Rocío, el sentido único se establece con acceso desde la calle Alcalá de Henares y salida hacia Mesón del Toledano. En Mesón del Toledano, el sentido único fija el acceso desde Virgen del Rocío y la salida hacia la intersección de Camino Bajo de Huétor con Alcalá de Henares.

Esta reordenación lleva a la implantación de nuevos estacionamientos en ambas calles y su entorno inmediato respondiendo así a una demanda de los vecinos y comerciantes ante el reciente comienzo de las obras en esta calle.

Estas plazas adicionales compensan las que se han visto afectadas por las obras de la Avenida de Cervantes y, además, suponen un incremento neto de estacionamientos disponibles, lo que contribuirá a mejorar la accesibilidad de los residentes durante el tiempo que duren los trabajos.

«Hemos trabajado para ofrecer alternativas a los vecinos durante la remodelación de la Avenida de Cervantes buscando oportunidades para mejorar la movilidad y garantizar alternativas de aparcamiento durante todo el proceso», destaca la edil.