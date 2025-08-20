Un trámite retrasa dos años los pisos en el antiguo Ventorrillo

En marzo de 2023 las máquinas derribaron el antiguo restaurante el Ventorrillo en la esquina entre el Paseo del Violón y el callejón del Ángel. ... En el solar había un proyecto para la construcción de viviendas. Sin embargo, casi dos años y medio después en el solar sólo hay un vallado perimetral con carteles antiguos y hierbas creciendo en el interior. ¿Qué ha pasado con los pisos? El Ayuntamiento explicó ayer a IDEAL que el problema venía de la titularidad de la parcela. Había una parte que era pública, y sin embargo, seguía a nombre de un particular. Eso dificultaba al nuevo propietario la puesta en marcha de las obras. Ahora, el Consistorio afirma que «ha hecho los deberes» y ha desbloqueado la situación.

Desde el Ayuntamiento indican que cuando se hizo el plan parcial y se construyó la urbanización que hay detrás del hotel Saray hubo una serie de cesiones de viales y de calles por parte del Ayuntamiento. Precisamente, en la esquina donde estaba el Ventorrillo, había un triángulo que era de propiedad municipal pero que continuaba registrado a nombre de una constructora, lo que influía en el proyecto del promotor para hacer ventanas u otras aperturas de la fachada, ya que no se puede abordar de la misma manera si se trata de un espacio público que si es uno particular.

Ahora, el Consistorio ya ha puesto en regla esta parcela actualizando su titularidad como pública y registrándola como propiedad suya, porque así lo era desde hace más de veinte años aunque nunca se había puesto al día.

Según informan fuentes municipales, una vez regularizada esta situación el dueño del resto de la parcela está trabajando de nuevo en el proyecto del edificio.

No obstante, la constructora que aún aparece en el cartel de licencia municipal de obra de 2023, que aún sigue colgado en el vallado de la parcela, indicó a este periódico que ya no estaba en ese proyecto y que no sabía cuál era la planificación del promotor.

En el proyecto inicial, la previsión era que se construyeran cinco viviendas con cinco aparcamientos, además de un local comercial y un trastero. Ahora habrá que ver cómo es la promoción definitiva que se ponga en marcha una vez que se ha solventado el problema de la titularidad.