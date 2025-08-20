Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El solar en el que estaba el antiguo restaurante el Ventorrillo. Blanca Rodríguez

Un trámite retrasa dos años los pisos en el antiguo Ventorrillo

El Ayuntamiento ha desbloqueado el proyecto actualizando la titularidad de una parte de la parcela que estaba registrada a nombre de un particular pero era pública

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:24

En marzo de 2023 las máquinas derribaron el antiguo restaurante el Ventorrillo en la esquina entre el Paseo del Violón y el callejón del Ángel. ... En el solar había un proyecto para la construcción de viviendas. Sin embargo, casi dos años y medio después en el solar sólo hay un vallado perimetral con carteles antiguos y hierbas creciendo en el interior. ¿Qué ha pasado con los pisos? El Ayuntamiento explicó ayer a IDEAL que el problema venía de la titularidad de la parcela. Había una parte que era pública, y sin embargo, seguía a nombre de un particular. Eso dificultaba al nuevo propietario la puesta en marcha de las obras. Ahora, el Consistorio afirma que «ha hecho los deberes» y ha desbloqueado la situación.

