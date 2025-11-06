Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UDEF de Policía Nacional en el registro en la sede la Policía Local de Granada en la Huerta del Rasillo. Pepe Marín

El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados

La magistrada imputa una decena de delitos al exjefe de la Policía Local, a otros agentes, a dos funcionarias y a un psicólogo

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:39

Después de nueve meses de pesquisas y registros, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada alza el secreto de sumario en la investigación de ... la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote. IDEAL ha tenido acceso en primicia a las actuaciones donde se investiga a 43 personas, entre agentes, dos funcionarias de contratación del Ayuntamiento de la capital, opositores, miembros de los tribunales y un psicólogo que habrían participado supuestamente en la trama. A todos ellos se les imputa una decena de delitos.

