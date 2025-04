La tradicional barra de la Cruces vuelve a Granada gracias al Grupo Zeppelin y Cervezas Alhambra

Lunes, 28 de abril 2025, 00:07 Compartir

La explanada del Palacio de Congresos de Granada se convertirá en toda una fiesta el viernes y el sábado con motivo de esa fecha tan especial para Granada, que es el Día de la Cruz. Será el único lugar público habilitado por el Ayuntamiento de Granada en toda la ciudad para instalar la tradicional barra que acompaña a las Cruces, junto a una oferta de actuaciones musicales de primera para hacer aún más grande la celebración. Un entorno único y un ambiente muy especial en el que se sentirá también con mucha fuerza la esencia y señas de identidad propias que define al grupo empresarial granadino Zeppelin. Es decir, música en directo, baile, productos de primera y mucha diversión.

En esta ocasión, este referente de la oferta de ocio en Andalucía y de la noche granadina, ha apostado por una programación musical de enorme interés que no dejará indiferente a nadie. Lo hace en colaboración con Cervezas Alhambra en un año tan importante para ellos como es el de la celebración de sus cien años de trayectoria De ahí la excepción que representa esta barra en toda Granada por ser un reconocimiento a su centenario.

Francis Megías, socio del grupo Zeppelin, no oculta su orgullo e ilusión por recuperar para Granada este escenario gracias a los permisos concedidos por el Ayuntamiento. «Será la única cruz con barra en un espacio público con actuaciones en directo». Junto a ello, siente un poco de tristeza por el hecho de que en esta fecha tan esperada por los granadinos «no todo el mundo pueda montar sus barras. Me encantaría que la fiesta del Día de la Cruz fuera lo que era antes realmente sin el miedo de las masificaciones de gente. Se ha recortado bastante». En su opinión «pierde bastante la ciudad sin esas barras que es algo típico de la ciudad como ocurre también con el Corpus. Creo que es más fácil controlar las barras que no suprimirlas. Ahora hay que ir a colegios y espacios privados para poder disfrutar de este día ».

Diversión en familia

Junto a la barra en la que se podrá degustar los productos de Cervezas Alhambra también se instalarán unos foodtrucks para poder reponer fuerzas en buena compañía y disfrutar íntegramente de las dos veladas musicales. La apuesta por lo nuestro se siente también en la oferta musical, con gran presencia de grupos de la tierra. Junto a ello, «hay un tributo a Manuel Carrasco y traemos al grupo de los Bomberos de Granada, con un espectáculo muy divertido para todas las edades». De esta forma, este día tan genuino queda recuperado con la Cruz, la barra, las actuaciones musicales y la participación de mayores y niños para que pueda disfrutar toda la familia».

Programación

La agenda quedará inaugurada el viernes 2 de mayo, a las 13:00 horas, con la actuación de DJ Kokodrilo. Desde el mediodía desfilarán también por el escenario habilitado en la explanada del Palacio de Congresos El Niño del Albayzin (DJ Set) (16:00 horas), Jaleo Kanalla (18:00 horas), DJ Kokodrilo (19:00 horas) y Los Bomberos (21:00 horas).

En el día grande de la Cruz del 3 de mayo, la novedad vendrá representada por los grupos Alquinodoi (18:30 horas), el esperado Tributo a Manuel Carrasco (20:00 horas) y Sensi Martos (21:30 horas). Repiten ese día DJ Kokodrilo (a las 12:00 y 17:30 horas) y Jaleo Kanalla (16:00 horas).