«Los trabajos están muy avanzados, aunque han sido más engorrosos de lo previsto»

Entrevista a Alberto Teva, arquitecto técnico YENALIA HUERTAS GRANADA Jueves, 30 agosto 2018, 00:43

Nadie puede adentrarse en las entrañas del edificio siniestrado de la calle San Juan de Letrán sin autorización. Nadie, salvo la media docena de obreros que trabajan cada día en reconstruir las zonas comunes y, claro está, el arquitecto técnico que dirige los trabajos. IDEAL ha conseguido hablar allí mismo con él esta semana.

-¿Cómo van los trabajos?

-Los trabajos van avanzando según lo previsto, aunque son un poco engorrosos y laboriosos, pero van avanzando según lo que inicialmente estaba previsto. Nos habría gustado que fuera más rápido.

-¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora?

-Está prácticamente todo terminado. Solo falta la colocación de ascensores y terminaciones, remates varios...

-Dicen que han puesto paredes de pladur en las plantas y que han colocado una escalera nueva.

-Sí, claro. Lo que se ha hecho es una compartimentación de incendios. Se han dividido en tres zonas, que antiguamente no estaban, había una sola zona por planta, y se ha zonificado en tres partes: el ala derecha, el ala izquierda y la zona central de escalera.

-¿Se puede decir que ahora el edificio está protegido frente al fuego?

-Ahora sí, porque tras el incidente que ha habido se ha aprovechado para compartimentar y hacerlo según la legislación vigente. Ahora sí está protegido... entre comillas, porque protegido no está nunca nada, pero por lo menos se adecua a la ley y está compartimentado.

-¿Qué falló con anterioridad? ¿Qué hizo que fuera el fuego más voraz?

-Mi intervención ha empezado después, cuando ya todo se había acabado, entonces no le puedo decir con exactitud ni qué fue el detonante ni qué ha sido lo que ha hecho que el incendio fuera más contundente.

-Pero el bloque no estaba preparado.

-Evidentemente, con la edad que tiene el edificio no estaba adecuado para un incendio de este tipo.

-¿Cuántos años tiene este inmueble?

-Pues con exactitud no le puedo decir. Entre 40 y 50.

-¿Qué plazo de finalización tiene la obra?

-El plazo de finalización que tenemos es finales de septiembre para zonas comunes. Después comenzarán las obras de cada vivienda.

-Las obras de cada vivienda las asume cada morador con su compañía de seguros, ¿no es así?

-Sí.

-¿Y las de las zonas comunes?

-La aseguradora de la comunidad de propietarios.

-¿Han venido los técnicos de Urbanismo, los arquitectos municipales, para controlar la actuación?

-Sí, vienen a menudo para controlar cómo van las obras que se habían descrito según el proyecto que yo hice y ver que el plazo se está cumpliendo, que se están haciendo conforme a los plazos establecidos.

-Decía al principio que las obras habían resultado más engorrosas de lo previsto. ¿Qué obstáculos se han encontrado?

-Los propios de todas las obras, no es esta obra. Intervienen muchos oficios y, evidentemente, cada oficio presenta sus problemas y siempre depende de un oficio anterior, y hasta que un oficio no termina no puede comenzar el siguiente, con lo cual si se retrasa dos días el anterior, se retrasa dos días el siguiente.

-¿Cuánta gente está trabajando ahora mismo dentro?

-Ahora mismo puede haber seis operarios.

-¿Todavía es imposible entrar?

-(Tajante) Imposible, por motivos de seguridad.

-Porque todavía está vigente la orden del juez, ¿no?

-Sí, claro.